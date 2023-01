Podem llança avui la proposta d'una renda garantida d'entre 700 i 1.400 euros mensuals||@EP

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra , llançarà avui a Madrid una de les principals propostes de la formació per al nou cicle electoral, com és el desplegament d?una renda garantida d?entre 700 i 1.400 euros mensuals des dels 18 anys .

Segons han explicat a Europa Press fonts de Podem, Belarra defensarà que aquesta nova prestació per la qual aposta Podem ha de "transcendir" l'actual Ingrés Mínim Vital (IMV), amb una quantia notablement superior a l'actual ajuda per així "acabar amb la pobresa i reduir les situacions de desigualtat” a Espanya .

Els càlculs que maneja la formació és que la prestació base arribaria a 2,4 milions de llars, és a dir, a 6 milions de persones com a beneficiaris.

Es tracta d'una proposta 'icònica' de la formació que busca garantir "un sòl d'ingressos a tota la ciutadania de forma àgil davant de situacions d'escassetat d'ingressos" i que ja va traslladar el 2019. Aleshores, el plantejament de Podem fa quatre anys movia entre 600 i 1.200 euros , però ara Belarra eleva aquest import tant al tram mínim com al màxim.

Així, la ministra presentarà públicament l'actualització d'aquesta mesura, que s'inclourà al programa marc per a les eleccions municipals i que abanderaran també per a les generals, en un acte amb el secretari d'Estat de Dret Social i responsable econòmic de Podem, Nacho Álvarez , i la candidata d' Unides Podemos a la Presidència de la Comunitat de Madrid , Alejandra Jacinto.

Les fonts detallen que aquesta renda garantida seria de 700 euros per a una única persona, mentre que una llar amb dos adults i dos nens percebrien aquest límit de 1.400 euros mensuals.

A més, els morats aposten per la senzillesa per a la seva tramitació i recepció per part dels beneficiaris. Per això, planteja que es pugui sol·licitar des dels 18 anys si s'ingressa menys de 2.100 eros els tres mesos anteriors. Així, l'objectiu de Podem és que sigui una mesura "àgil capaç d'atendre situacions urgents".

COMPLEMENT PER A EMPLEATS AMB OCUPACIÓ PARCIAL

També concep aquesta renda garantida com un suport als treballadors, ja que també es concep com un incentiu que s'afegiria al salari d'empleats amb menys ingressos.

Per exemple, el plantejament de Podem és que una persona sola que es trobi amb ocupació parcial i amb un salari mitjà de 600 euros, continuaria percebent 400 euros de la renda garantida, de manera que els seus ingressos totals serien de 1.000 euros.

Alhora, la idea de Podem és que afavoreixi especialment l'autonomia de joves i dones, atès que el pagament de la renda corresponent a una llar es dividirà entre tots els adults per igual, en lloc d'assignar-se només a un titular.

Un altre enfocament d'aquesta prestació és que serveixi com a complement a la infància, atès que cada menor de 18 anys es lliuraran 100 euros addicionals.

Ja el 2019, Álvarez mateix va explicar en una entrevista amb Europa Press que una renda bàsica garantida d'entre 600 i 1.200 euros tindria un cost d'entre 10.000 i 12.000 milions d'euros. I per poder fer front a aquests pagaments, proposava mesures fiscals per finançar-lo com un impost a les grans fortunes d'entre el 2 i el 3%.

Precisament a finals de l'any passat van entrar en vigor els nous impostos extraordinaris sobre les empreses energètiques, entitats financeres i grans fortunes, cosa que permetrà gravar ja l'exercici 2022 i començar a recaptar el 2023.