Yolanda Díaz pateix un escrache en la presentació del Sumar: "Fora veneobrers de les institucions"|@EP

“Yolanda Díaz, ets una hipòcrita!” Militants del Front Obrer han irromput a la presentació de la nova plataforma “Sumar” de Yolanda Díaz a Sabadell. Al crit de “Fora veneobrers de les institucions” li han increpat que hagi abandonat la lluita de classes.

Yolanda Díaz ha començat la campanya a Catalunya amb mal peu. Aquest dissabte a la tarda un grup de membres vinculats al Front Obrer ha irromput en un meeting a la Fira de Sabadell amb un breu però sonor escrache. La vicepresidenta ha escollit visitar Sabadell, ciutat reconeguda per la seva tradició obrerista i d'esquerres. Tot i això, aquesta tarda no s'ha trobat amb la bona acollida que s'esperava.

La ministra ha presentat el projecte “Sumar”, una plataforma que pretén donar pas a “l'escolta” ia l'enteniment ciutadà. L'acte girava al voltant de la Reforma laboral, impulsada des del ministeri de Treball, que exposa amb orgull i com a exemple de bona gestió. Tot i això, aquesta tarda ha rebut una dosi de realitat quan militants del Front Obrer l'han increpat durant l'acte.

"Quan parlareu dels 500 treballadors que han mort en accidents laborals aquest any?”,”Quan parlareu dels 3 milions d'aturats?”,”Quan parlareu de totes les famílies que no arriben a final de mes?". Aquests són alguns dels càntics en contra de Yolanda Díaz que s'han pogut escoltar. Tot seguit, els militants han abandonat l'acte al crit de "Fora veneobrers de les institucions".

No és la primera vegada que el Front Obrer protagonitza un escrache contra un personatge rellevant de la política espanyola. Yolanda Díaz ja ha topat més d'una vegada amb aquesta organització. A València, a l'acte Altres Polítiques, va ser increpada per la seva nefasta gestió. Ximo Puig, Pablo esglésies, Iñigo Errejón o Ada Colau també han patit esclats a les seves respectives ciutats.

D'altra banda, la vicepresidenta segona del Govern ha aprofitat en el meeting de la seva presentació del Sumar per comparar el president de la patronal Foment del Treball , Josep Sánchez Llibre, amb Feijóo i ha assenyalat que a tots dos “tot allò que afavoreix la gent els sembla malament” .

"No és decent que, mentre la gent té salaris de 1.000 euros i problemes amb la cistella de la compra , hi hagi poques empreses -perquè la majoria compleixen la llei- que avui, per descomptat, no s'estan comprometent amb el seu país", ha dit Díaz. Foment, per la seva banda, considera “populista” l'actitud de la política i lamenta que “demonitzi” els empresaris per “fer-se més fort” .

L'entitat catalana va manifestar divendres passat en un comunicat que "ni els empresaris ni els beneficis empresarials són els responsables de l' increment dels preus del sector alimentari ". Va afegir, a més, que Díaz “ho sap perfectament” i que “ha preferit fer, irresponsablement, populisme”.

Exigeixen “rigor i serietat” a la política i critiquen les declaracions recents respecte a les dades de l'IPC. "Hi ha algú aquí que s'està folrant" , va assegurar la responsable de Sumar.

Atendre l'emergència habitacional

En la seva intervenció a l'Auditori, que ha tingut un públic d'unes 2.100 persones i n'ha deixat mil que feien cua fora de l'edifici, Díaz ha expressat la "necessitat" d '"una Llei d'habitatge de qualitat" perquè l' emergència habitacional i els preus dels lloguers deixin de ser “el problema més gran per als joves a Espanya al costat de la desocupació ”.

La representant s'ha compromès a regularitzar els drets dels migrants ia garantir el seu dret a votar , així com a apujar el salari mínim interprofessional (SMI) i reforçar el lloguer social .

Lloa la gestió de Colau

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , també ha estat present a la trobada. Díaz ha lloat les seves polítiques i ha declarat que la ciutat comtal és “ una referència a les polítiques públiques del món”, destacant mesures com les 'superilles' o el dentista públic .

Ha dedicat també unes paraules a la qüestió nacional a Catalunya: “seran el temps i la gent els que decideixin què volen fer amb la Història”. Díaz defensa “una Espanya diversa i plural que reconegui totes les llengües cooficials ”.