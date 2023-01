Aragonès i Illa no arriben a l'acord pels pressupostos a Arenys i continuaran negociant|@EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el líder del PSC, Salvador Illa, han celebrat aquest dissabte la reunió prevista per abordar l?acord de pressupostos . Tot i la trobada cordial a Arenys de Mar, que va durar prop d'hora i mitja, els socialistes van constatar que encara hi ha diferències sobre el projecte dels comptes. Per part del Govern, s'ha insistit en el clima positiu de la trobada i les dues formacions s'han emplaçat a continuar treballant per intentar arribar a un pacte.

Aragonés i Illa havien emparaulat divendres a primera hora una reunió per tractar l'acord pels pressupostos "com més aviat millor". A l'espera de celebrar la trobada, el president de la Generalitat va continuar pressionant els socialistes , assegurant en un acte d'ERC a Manresa (Bages) que venien "hores importants en què amb la voluntat d'acord i diàleg esperem tenir la majoria requerida" perquè aquests pressupostos siguin una realitat". “És hora de la responsabilitat ”, insistia abans de parlar amb el líder del PSC.

Els socialistes assenyalen diferències

Tot i la trobada d'aquest dissabte, i després de setmanes de negociació, els socialistes encara assenyalen diferències en les posicions per aconseguir pactar uns comptes, mentre que el Govern es contagia a l'optimisme i remarca que ha estat una reunió “ positiva ”. discrepàncies, hi ha propostes com l?ampliació de l?aeroport, el Hard Rock o el Quart Cinturó, projectes que el PSC va posar sobre la taula i que considera imprescindibles al?hora d?arribar a un acord.

En aquest sentit, la portaveu dels socialistes, Alícia Romero , ha recordat aquest divendres que ells ja han cedit i no proposaran mesures en tots els àmbits, però volen que les presentades s'hi incorporin. "La seva visió minoritària no es pot imposar. El Parlament ha aprovat avançar en aquests projectes i cal que el Govern estigui receptiu", va afirmar. Alhora, també ha admès que "marge de negociació sempre hi ha" i ha instat Pere Aragonès a decidir "si vol aprovar els seus pressupostos amb el PSC " o si, altrament opta per "altres possibilitats", en referència a la negociació dels republicans amb Junts.

Precisament, des del partit liderat per Laura Borràs i Jordi Turull han reiterat aquesta setmana que manté "la mà estesa" a l'executiu català, però també li han exigit que triï entre uns pressupostos que "impulsin el procés d'independència", amb ells; i uns que "l'arraconin", amb els socialistes . "Nosaltres, si estem en una taula de negociació, és per poder arribar a un acord, sempre que es contemplin aquells elements que es posen sobre la taula. Pel costat de Junts, encara hi ha diferències rellevants", va assegurar el vicepresident de la formació , Josep Rius .

Per part seva, Jordi Turull ha lamentat "l'estratègia de negociació laberíntica i perdigonada" d'ERC i ha demanat al president de la Generalitat "assumir la responsabilitat" que li correspon i "implicar-se en la negociació".

El Govern ja té acordat el vot d' En Comú Podem pels comptes, però necessita el suport d'almenys una altra força parlamentària per aconseguir aprovar-los. De moment, ni el PSC , ni Junts es mostren disposats a renunciar a les seves condicions i les negociacions hauran de continuar si l?executiu de Pere Aragonès vol trobar un altre soci per tirar endavant els pressupostos.