El Govern exigeix a la Junta de CyL que no apliqui mesures que vulnerin el dret a l'avortament|@EP

El Govern ha realitzat un requeriment oficial a la Conselleria de Sanitat de Castella i Lleó perquè s'abstingui d'aprovar o aplicar alguna mesura que vulneri la normativa actual respecte a la Interrupció Voluntària de l'Embarat (IVE) després de l'anunci de l'Executiu autonòmic en relació a un protocol "antiavortista".

Segons ha advertit el Govern en un comunicat, utilitzarà "tots els mecanismes que l'ordenament jurídic posa a la seva disposició per defensar la llibertat de les dones i el dret a interrompre voluntàriament l'embaràs en els termes establerts a la normativa vigent".

La Junta de Castella i Lleó va anunciar dijous passat que implantarà mesures "provida" i de foment de la natalitat a la comunitat com un reforç de l'atenció psicològica a les mares embarassades, un protocol que permeti als pares l'escolta del batec fetal, oferir una ecografia 4D que complementi les tres convencionals contemplades actualment i protegir l?objecció de consciència dels professionals sanitaris.

Davant d'això, l' Executiu ha assegurat que "vetllarà perquè no es duguin a terme accions que suposin minves als seus drets fonamentals en cap circumstància, ni a cap territori de l'Estat, ni per part d'Administració pública".

Així, el Govern espanyol ha matisat que els ministeris de Sanitat, Política Territorial, Hisenda i Funció Pública i Presidència estan en coordinació permanent per estudiar, i establir les mesures pertinents.

Entre els motius exposats en el requeriment, el Govern central demana a la Junta de Castella i Lleó que s'abstingui d'aprovar i aplicar mesures que vulnerin o menyscabin allò establert a la norma sobre la Interrupció Voluntària de l'Embaràs i adverteix que en cas d'haver estat ja adoptada, cessament "immediat" de qualsevol protocol, acord, instrument o comunicació al respecte que estableixi "qualsevol tipus d'obligació, instrucció, indicació o recomanació" al personal sanitari amb la finalitat d'"obligar" o "suggerir" una dona embarassada que no dugui a terme el dret a avortar.

Així mateix, "s'exigeix que la realització de proves diagnòstiques no contravingui el coneixement científic actual i les recomanacions recollides a les guies de salut nacionals i internacionals avalades per les societats científiques" i que es comuniqui al Ministeri de Sanitat els protocols, instruments, comunicacions o instruccions escrites o verbals mitjançant les quals es pretenguen dur a terme les actuacions anunciades.

En cas que el requeriment no sigui atès "íntegrament i immediatament" per part de la Junta autonòmica el Govern "no descarta implementar actuacions jurídiques addicionals, a la vista que les mesures anunciades per la Junta de Castella i Lleó poden contravenir obertament l'ordenament jurídic".

Finalment, l' Executiu estudiarà si cal exercir altres accions legals, atès que l'aplicació de les mesures anunciades per part de la Junta de Castella i Lleó "podrien vulnerar l'exercici efectiu de drets fonamentals i també s'extralimiten de les competències que corresponen a aquesta Comunitat autònoma".