Arxiu - Tribunal Suprem

Les defenses dels condemnats d' ERC per la causa del ' procés ' ultimen els escrits que presentaran davant el Tribunal Suprem (TS) mentre que els lletrats dels condemnats vinculats a Junts esperaran que els magistrats revisin la sentència dictada el 2019 per decidir les accions legals que duran a terme.

Fonts jurídiques confirmen que als despatxos d'advocats a càrrec de les defenses del 'procés' estan estudiant l'horitzó penal dels que van ser condemnats per sedició i/o malversació ja que la setmana passada el mateix tribunal els va emplaçar a pronunciar-se sobre com afecta l'última reforma del Codi Penal a la sentència per la qual es va condemnar l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i 11 líders independentistes més.

La nova redacció de la norma deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació, dos dels delictes que van ser imposats a la sentència sobre el 'procés'. En concret, 4 dels 12 condemnats ho van ser per sedició en concurs medial amb malversació a penes de presó i inhabilitació --Junqueras (13 anys), Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa (12 anys)--, mentre que 5 van ser sentenciats només per sedició --Carme Forcadell (11 anys i 6 mesos), Joaquim Forn i Josep Rull (10 anys i 6 mesos), Jordi Sanchez i Jordi Cuixart (9 anys)--.

Segons les fonts jurídiques consultades, les defenses de Junqueras, Romeva i Bassa estan treballant ja en els seus escrits després de conèixer les conclusions a què ha arribat el magistrat instructor del 'procés' , Pablo Llarena, que dijous passat va dictar una interlocutòria en què es pronuncia sobre el cas dels processats a l'estranger --l'expresident del Govern Carles Puigdemont , els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí i la secretària general d'ERC Marta Rovira--.

Les mateixes fonts necessiten que els lletrats de Junqueras, Romeva i Bassa esgotaran el termini de vuit dies que els va donar el Suprem per presentar els seus escrits. Per part seva, indiquen que la defensa de Cuixart estudia de moment la situació del líder d'Òmnium Cultural.

Les fonts consultades, a més, assenyalen que els advocats de Sànchez, Turull i Rull esperaran que el tribunal es pronunciï. Segons indiquen, els seus lletrats consideren que el jutge Llarena ja va apuntar a la seva interlocutòria de la setmana passada la que podria ser la interpretació del tribunal que va jutjar la causa al Suprem.

Així, esperaran que els magistrats emetin la seva resolució i ja aleshores presentaran els seus escrits, ja sigui a través d'un recurs de súplica davant del mateix TS o en un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. De moment, tampoc descarten acudir en última instància al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Per part seva, tampoc està previst que la defensa de Forn presenti al·legacions davant el Suprem, segons indiquen les mateixes fonts.

El tribunal del 'procés' haurà de revisar les penes imposades el 2019 per aplicar el Codi Penal més favorable als condemnats , tal com fixa la mateixa norma a l'article 2. Encara que el Suprem ha emplaçat les parts a què es pronunciïn, serà el tribunal --presidit pel magistrat Manuel Marchena-- qui decideixi finalment com queda la sentència.

PONSATÍ MOU FITXA



En el cas dels processats fugits del 'procés', sobre els quals es pronuncia el jutge Llarena en la seva resolució, només Ponsatí ha mogut fitxa. L?exconsellera catalana i eurodiputada de Junts ha presentat aquest mateix dilluns un recurs contra la decisió del magistrat de processar-la per un delicte de desobediència.

En un recurs, la defensa ha retret que hagi estat imputada "de cop" i sense sol·licitar el corresponent suplicatori a l'Europarlament, per la qual cosa ha instat l'instructor a retirar la nova ordre de cerca i captura nacional emesa en contra per evitar una detenció "il·legal".

El lletrat de Ponsatí ha insistit que s'ha ordenat la seva detenció per "un delicte pel qual mai no ha estat processada" i que, segons ell, "es trobaria prescrit".

Les fonts consultades apunten que està previst que la resta de defenses --la de Puigdemont, Comín, Puig i Rovira-- recorrin també la interlocutòria de l'instructor del 'procés'.