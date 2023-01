Carles Puigdemont, expresident català / @EP

Els fiscals del 'procés' han recorregut aquest dimarts la interlocutòria dictada la setmana passada pel magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena perquè processi els encausats rebels, l'expresident català Carles Puigdemont i els ex consellers Toni Comín i Clara Comín , pel nou delicte de desordres públics agreujats, en lloc del de desobediència amb què l'instructor va optar per substituir la sedició, derogada per l'última reforma penal.

En el seu escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, els fiscals demanen a Llarena incloure a les ordres de detenció i ingrés a la presó el tipus penal de desordres públics de l'article 557.1 i 2 Codi Penal respecte a Puigdemont, Comín i Ponsatí, a la mesura en què restringeix el futur enjudiciament dels mateixos per alguns dels fets recollits a la interlocutòria de processament en el cas que siguin lliurats.

Per als fiscals, "els fets constitueixen un delicte de desordres públics perquè es compleixen tots els elements típics de l'article 557.2 CP: actuació en grup, per atemptar contra la pau pública, l'incompliment de resolucions judicials i la realització d'actes típics de violència, intimidació , obstaculització de vies públiques amb risc personal o invasió d'edificis alterant els seus serveis essencials"