El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una imatge d'arxiu d'aquest dimecres 11 de gener del 2023.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, no participarà a les reunions que se celebraran en el marc de la cimera hispanofrancesa i donarà la benvinguda als presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron "com amfitrió".

Ho ha dit aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en què ha recordat que Aragonès "és el màxim representant institucional de la ciutadania de Catalunya".

"Aquest espai podria ser ocupat per la delegada del Govern a Catalunya, però no desaprofitarem cap espai on puguem estar", ha afegit.

Plaja ha detallat que, per ara, l'única cosa que té Aragonès en agenda dins de la cimera és la rebuda, i ha afirmat que encara no saben "si es donaran les circumstàncies" perquè el president pugui traslladar algun missatge.

SENSE RESPOSTA A LA CARTA



Sobre la carta que Aragonès va enviar a Moncloa la setmana passada per demanar que la cimera abordés l'oficialitat del català a les institucions europees i millores en infraestructures, Plaja ha admès que no han rebut resposta.

"En tot cas, no esperàvem una resposta ràpida, però crèiem que era important traslladar i posar el focus en el que considerem que són qüestions transcendentals" , ha afegit.

Pel que fa al dispositiu de seguretat per a la cimera, Plaja ha recalcat que estarà liderat per Mossos d'Esquadra, encara que s'oferirà informació a les autoritats policials franceses i al Ministeri d'Interior.