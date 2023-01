L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont @ep

Els fiscals del ' procés ' han sol·licitat aquest dimarts a l'instructor, Pablo Llarena, que afegeixi el delicte de desordres públics agreujats als de desobediència i malversació agreujada que ja va contemplar a la seva interlocutòria per adaptar el processament i les ordres de recerca i captura a la reforma penal, cosa que suposaria sumar fins a 5 anys de presó als 12 que es podria imposar pels delictes apuntats pel magistrat del Tribunal Suprem (TS).

Carles Puigdemont estava processat i reclamat per delictes de sedició i malversació, que implicaven penes entre 10 i 15 anys de presó i inhabilitació, i de 2 a 12 de presó i 6 a 20 d'inhabilitació, respectivament.

Llarena va haver de modificar el processament i les ordres de detenció dictades contra Puigdemont per la reforma penal que deroga la sedició i modifica la malversació creant tipus atenuats, que va entrar en vigor dijous passat.

Aquell mateix dia, l'instructor del 'procés' va dictar una interlocutòria reemplaçant la sedició per la desobediència, un delicte que no comporta pena de presó, sinó multa de 3 a 12 mesos i inhabilitació de 6 mesos a 2 anys, i mantenint la malversació agreujada , castigada amb fins a 12 anys de presó i 20 d'inhabilitació.

La Fiscalia del Suprem interessa ara a Llarena que, a més dels delictes de desobediència i malversació agreujada, persegueixi Puigdemont pel nou tipus de desordres públics agreujats de l'article 557.1 i 2 del Codi Penal (CP), amb sancions de fins a 5 anys de presó i 8 d'inhabilitació.

Si el magistrat del TS atén la petició fiscal, Puigdemont podria enfrontar-se a fins a 17 anys de presó --els 12 de la malversació agreujada i els 5 dels desordres públics agreujats--.

No obstant, a l'escenari que finalment fos lliurat a Espanya, seria la Sala Penal del Tribunal Suprem la que decidiria el futur judicial de Puigdemont, així com --si s'escau-- el joc entre els delictes fixats i el còmput de penes.

ELS EXCONSELLERS I ROVIRA



L'exconseller Toni Comín es troba en la mateixa situació que l'expresident, si bé els altres líders de l'1-O a l'estranger encaren horitzons penals diferents, segons la modificació acordada per Llarena i la sol·licitud del Ministeri Fiscal.

Així, l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí només estava encausada per sedició, per això Llarena la processa ara únicament per desobediència, i la Fiscalia insta a afegir el delicte de desordres públics agreujats, de manera que s'enfrontaria a fins a 5 anys de presó.

Pel que fa a l'exconseller Lluis Puig, també ha quedat processat per desobediència i malversació, però si escau el Ministeri Públic no demana que se li afegeixi el delicte de desordres públics agreujats, per la qual cosa podria arribar fins als 12 anys de presó.

Per acabar, per a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, també perseguida anteriorment per un delicte de sedició, els fiscals del 'procés' comparteixen amb Llarena la seva "imputació exclusiva per desobediència", sense els desordres públics agreujats i, en conseqüència, sense presó.