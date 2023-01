El secretari general de Vox, Ignacio Garriga @ep

El líder de Vox de Catalunya i secretari general del partit, Ignacio Garriga , ha avisat que revisaran "si seguir o no" a la Junta de Castella i Lleó si no es compleix l'acord sobre el protocol 'provida' que va anunciar recentment la Conselleria de Sanitat i que assegura que es va pactar amb el PP abans de la investidura.

"Arribarà un moment d'establir un balanç del compliment dels acords que es van arribar abans de la investidura, i si no es compleixen haurem de revisar aquest acord i revisar l'opció de seguir o no al Govern", ha afirmat en una entrevista dimarts a Ràdio 4 i La 2.

Garriga ha subratllat que el seu partit "exigirà el compliment d'un acord arribat a la Junta de Govern i un acord que va portar a conformar el Govern de coalició a Castella i Lleó" , i confia que el PP ho compleixi.

"Vull ser positiu, vull creure que al PP són gent de paraula, perquè han signat un acord, han signat un protocol i ho duran a terme", ha sostingut en ser preguntat per què passaria si no s'aplica el protocol que estableix mesures com que els metges ofereixin a les embarassades una ecografia 4D i escoltar el batec del fetus.

El dirigent de Vox ha negat que el seu partit se senti desautoritzat pel president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, que va descartar canvis en el protocol i va dir que "no s'obliga a res" el metge ni les embarassades.

"EL CONSELLER EMETIRÀ L'ORDRE"



"Això està aprovat, el conseller de Sanitat emetrà l'ordre les properes hores, els propers dies", ha avançat Garriga, que considera que aquest protocol servirà per donar informació a les dones embarassades i que el canvi d'opinió sobre el seu embaràs dependrà exclusivament, segons ell.

Sobre el requeriment del Govern central a la Junta de Castella i Lleó per advertir-lo que ha de complir amb la llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, Garriga ha sostingut que és una "campanya de Pedro Sánchez que està evidenciant la por que té Vox".

Ha qualificat aquest requeriment d'absolut sense sentit, i ha acusat l'Executiu central d'"estar ocultant el veritable problema d'aquestes últimes setmanes o aquests últims mesos, que és que el Govern de Pedro Sánchez ha excarcerat 18 delinqüents sexuals i ha rebaixat la pena a més de 160 delinqüents sexuals", en referència a la coneguda com a Llei del 'Només sí que és sí'.