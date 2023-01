La ministra d'Igualtat, Irene Montero, intervé durant la celebració de la 'Uni de tardor' a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Complutense de Madrid, el 5 de novembre de 2022, a Madrid (Espanya).

El nombre de condemnats per delictes sexuals que s'ha vist beneficiat pel nou marc de penes que recull la llei del 'només sí és sí' puja almenys a 195, entre revisions de condemna a la baixa i sentències posteriors en aplicació de la norma . Des del 7 d?octubre, quan va entrar en vigor la reforma del Codi Penal, s?ha ordenat l?excarceració de 18 persones. Les darreres 14 rebaixes de pena han transcendit aquest dilluns i dimarts i s'han produït a Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia i el País Basc.

Dels 14 casos registrats des de començament de setmana, 7 corresponen al País Basc, on s'han aplicat rebaixes en virtut de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual. Aquestes modificacions de penes de presó han estat signades per l'Audiència Provincial de Biscaia que, entre altres casos, ha rebaixat de 13 anys i 6 mesos a 11 anys i 1 dia la pena de presó d'un home per agressió sexual continuada a una persona especialment vulnerable.

A la llista se sumen 3 rebaixes comptabilitzades a Andalusia; dues comunicades ahir dilluns i una d'aquest dimarts. En un dels casos el TSJ andalús ha rebaixat de 10 a 9 anys i 1 dia la pena de presó imposada a un home condemnat per abusar sexualment de la seva neboda petita d'edat en un poble de Cadis. En un altre dels casos, que va tenir lloc a Còrdova, es modifica la pena en la mateixa quantia a un home que va abusar sexualment de la filla menor d?edat de la seva parella.

El tercer cas andalús correspon a una resolució del TSJ per la qual s?ha anul·lat la condemna de 3 anys i 6 mesos de presó a un guàrdia civil jubilat que havia estat condemnat a Melilla per un delicte d?abusos sexuals a una menor de 17 anys. Els magistrats han explicat que la conducta per la qual va condemnar l'home com a autor d'un delicte d'abús sexual "ha quedat destipificada" i que la modalitat d'engany que es va acreditar tampoc no figura al nou Codi Penal.

Al marge, consten dues rebaixes més a Castella i Lleó, totes dues a Zamora. En un cas, l'Audiència Provincial rebaixa la pena de presó a un home que va agredir sexualment un discapacitat als voltants d'un local d'hostaleria de la capital; a l'altre, modifica la pena de presó de 12 a 10 anys per a un home condemnat per un delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 16 anys.

A més, s'ha registrat una rebaixa a Extremadura, on l'Audiència Provincial de Càceres ha rebaixat de 12 a 9 anys la pena de presó imposada a un home per un dels dos delictes d'agressió sexual pels quals ha estat condemnat.

A més, consta el cas de l'Audiència Provincial de la Corunya, a Galícia, en què es rebaixa la pena de presó d'un home que va agredir sexualment la seva filla de manera continuada entre el 2016 i el 2017, quan la menor tenia entre 13 i 14 anys.

Amb les 14 noves rebaixes comptabilitzades des de començament de setmana, el nombre de condemnats per delictes sexuals que s'han vist beneficiats per la llei del 'només sí és sí' ha passat de 181 a 195 des de divendres passat.

CASOS PER COMUNITATS AUTÒNOMES



Amb els 14 nous casos, es confirmen revisions de sentència i rebaixes de pena a 17 comunitats autònomes.

Segons les dades recollides fins ara per Europa Press, consten 35 rebaixes al País Basc, 21 a Galícia, 20 a Madrid, 20 a Andalusia, 18 a Balears, 16 a Castella i Lleó, 15 a la Comunitat Valenciana, 9 a les Canàries, 9 a Astúries, 8 a Extremadura, 7 a Cantàbria, 6 al Tribunal Suprem, 4 a Catalunya , 2 a Múrcia, 2 a La Rioja, 1 a Castella-la Manxa, 1 a Navarra i 1 a Aragó.

D'aquests 195 casos, 18 han comportat l'excarceració de condemnats: 6 de Madrid, 2 de Balears, 2 de Galícia, 2 a la Comunitat Valenciana, 2 de Cantàbria, 1 a Extremadura, 1 a Castella i Lleó, 1 a Astúries i 1 al País Basc --per ordre del Tribunal Suprem--.

Entre les rebaixes més substancials registrades, en consten dues a Cantàbria en què es va reduir la pena de presó en 7 anys. Així, els condemnats van passar de penes de 18 anys a 11 anys per una agressió sexual a una noia en un hostal de Santander.

"MÉS FAVORABLE AL REU"



En els 195 casos registrats fins ara, els magistrats expliquen que aquestes revisions i rebaixes de condemnes es fan perquè el mateix Codi Penal, a l'article 2.2, estableix que sempre s'haurà d'aplicar la llei "més favorable" al reu.

La llei del 'només sí és sí' ha provocat que el delicte d'agressió sexual absorbeixi el d'abús sexual, cosa que significa que un delicte que fins ara recollia una conducta més greu n'incorpori una de menor gravetat, per la qual cosa la forquilla penal també s'ha ampliat per abastar tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

Així doncs, les fonts jurídiques consultades expliquen que el nombre de casos en què s'apliquen les rebaixes continuarà creixent davant les revisions pendents a totes les comunitats autònomes.

EL CRITERI DEL SUPREM



El Tribunal Suprem ha assegurat a la sentència sobre el 'cas Arandina' que l'aplicació de la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual és "obligatòria" per ser "més favorable" al reu.

L'Alt Tribunal va haver de fer ús de la modificació penal al revisar la sentència del 'cas Arandina' i va condemnar a 9 anys de presó --i no a 10, com demanava la Fiscalia-- dos exjugadors d'aquest club de futbol en aplicar la llei del 'només sí és sí'.

Els magistrats van elevar les penes --des dels 4 i 3 anys que havia fixat el TSJ de Castella i Lleó-- després d'eliminar l'atenuant que s'havia apreciat per la proximitat d'edat i de maduresa entre condemnats i víctima.

El Suprem ja ha rebaixat 6 penes de presó relatives a delictes d'agressió sexual des que va entrar en vigor la reforma del Codi Penal. Una ha comportat una excarceració al País Basc.

Les fonts consultades expliquen que, tot i que el cas Arandina va ser una primera manifestació, no serveix per fixar doctrina perquè és un assumpte que ja estava pendent d'un recurs de cassació i tenia elements jurídics a ponderar més enllà de la nova llei.

Les mateixes fonts indiquen que perquè el Suprem aclareixi les regles d'aplicació del 'només sí és sí' a les sentències fermes haurà de fallar en el mateix sentit en casos similars. I fins i tot aconseguir-ho podrien passar mesos, apunten.