La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, en una roda de premsa aquest dimarts 17 de gener de 2023 @ep

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja , ha assegurat que la negociació dels Pressupostos per al 2023 amb el PSC estan bloquejats pel Quart Cinturó : "És cert que aquest escull evita que ja hi hagi un acord".

Ho ha dit a la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, en què ha explicat que "ja s'ha fet arribar una proposta a l'equip negociador del PSC" sobre el Quart Cinturó les últimes hores per assolir un acord i desbloquejar els comptes.

"Confiem en un acord i, amb voluntat real, tancarem els Pressupostos. Hem de ser capaços d'arribar a un acord global i que no hi hagi un sol punt que el bloquegi" , ha defensat la portaveu, que ha explicat que les negociacions estan més avançades amb PSC que amb Junts.

Després que els socialistes asseguressin que fan un acte de fe en la negociació, en no conèixer els programes concrets que el Govern ha pressupostat, Plaja ha advertit que "els retrets no són bons companys de viatge" i ha assegurat que tindran el seu disposició tota la documentació que demanin.

Ha assegurat que les reunions seguiran al llarg de la setmana, i ha retret al PSC plantejar un "tot o res" perquè, segons ha dit, en tota negociació hi ha propostes i contrapropostes per assolir un terme mitjà.

AEROPORT DE BARCELONA



A més, la portaveu ha assegurat que el PSC i el Govern ja han arribat a un acord sobre l'Aeroport de Barcelona , que els socialistes demanen ampliar, i ha assegurat que és "plenament compatible" amb el pacte que ja van tancar amb els comuns.

"Totes les decisions que es prenguin es prenen tenint en compte criteris tècnics i sense caure en cap contradicció" respecte al que el Govern ha defensat fins ara, ha argumentat.

També ha mantingut que la proposta sobre el Quart Cinturó que han traslladat als socialistes és compatible amb l'acord amb els comuns, de la importància dels quals el Govern és "plenament conscient".

NO TANQUEN LA PORTA A UN ACORD DIJOUS



Plaja ha negat que estiguin dilatant el pacte perquè no coincideixi amb la cimera hispanofrancesa aquest dijous a Barcelona, "almenys, per part del Govern", i ha assegurat que, si hi ha acord, la cita no serà un condicionant per no convocar el Consell Executiu aquell mateix dia.

Després de les crítiques de Junts a com el Govern ha negociat els comptes, la portaveu ha replicat que aquest va ser el primer partit amb què es van obrir a abordar-los i que no donen per tancades les conservacions amb ells: "Estem a taula, disposats a seguir avançant".

EL PSC CONFIA A DESENCALLAR LA NEGOCIACIÓ

Per la seva banda, la portaveu del Grup Socialistes i Units per Avançar, Alícia Romero, ha afirmat aquest dimarts que confia que ERC i Pere Aragonès "acceptin les propostes de sentit comú del PSC" i es puguin "desencallar aviat" els pressupostos de la Generalitat.

"Seguim esperant que ERC encaixi les nostres propostes i digui si vol aprovar els pressupostos amb el PSC" , ha destacat Alícia Romero en roda de premsa al Parlament, recordant que el PSC va presentar el seu paquet integral de propostes el 28 de desembre passat i que Pere Aragonès encara no ha decidit si les accepta o no.

Es tracta de propostes que serveixen per generar prosperitat i per protegir la ciutadania, propostes que compten amb el suport del Parlament i del territori implicat: “No entenem que ERC vulgui imposar la seva visió minoritària i no vulgui acceptar allò que demana la majoria. Qui està enrocant és el govern i és difícil d'entendre”.

Alícia Romero ha recordat que ara és Pere Aragonès “qui té la responsabilitat de donar resposta i de buscar els suports suficients” . En cas que finalment no accepti les propostes, serà una decisió “legítima”, però aleshores “haurà de buscar altres suports”.

ELS COMUNS AMENACEN AMB TRENCAR EL SEU ACORD AMB EL GOVERN

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach , ha avisat que la seva formació trencarà l'acord de Pressupostos amb el Govern "si hi ha un sol euro" als macroprojectes del Hard Rock, Quart Cinturó i ampliació de l'Aeroport de Barcelona que exigeix el PSC per donar suport als comptes catalans del 2023.



"Si hi ha un sol euro al Hard Rock, la B-40 i l'ampliació de l'aeroport, es trenca el nostre acord", ha dit

advertit en roda de premsa aquest dimarts a la Cambra catalana, on ha assegurat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li va donar la paraula que no hi hauria cap partida pressupostària per a aquests tres projectes.



Albiach ha criticat que les últimes setmanes hi hagi hagut un "estira-i-arronsa que té la gent farta" en les negociacions dels Pressupostos, i ha censurat que els socialistes condicionin un acord pressupostari a impulsar un casino com el Hard Rock.



Ha acusat el PSC d'estar fent un ultimàtum amb el Hard Rock i el Govern d'ERC de passivitat i contradiccions en les negociacions: "ERC té un problema, volent acontentar tothom finalment el que acabarà passant és que no acontentarà ningú" .



La líder dels comuns ha recordat que lʻacord entre Govern i comuns diu que els pactes amb altres formacions polítiques "no poden contradir la línia de les partides" del document signat amb els comuns, i ha afegit que els tres macroprojectes que exigeix el PSC , ho farien.



Tot i això, el Govern podria aprovar els pressupostos en solitari amb el PSC encara que es trenqués l'acord amb els comuns . Els socialistes i els republicans sumen 66 escons, molt a prop dels 68 diputats necessaris per tenir la majoria absoluta. Si el pacte entre socialistes i republicans se sumés a l'abstenció d'una altra força política al Parlament, Pere Aragonès podria aprovar els pressupostos per al 2023.