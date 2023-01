Pere Aragonès, el president de la Generalitat / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dimecres que el projecte de Pressupostos del 2023 inclouria un increment de 30 milions d'euros per a accions i polítiques relacionades amb la salut mental i les addiccions, i ha insistit en la urgència de l'aprovació dels comptes per fer un "salt endavant sense precedents" en aquest àmbit.

A la seva intervenció a la reunió del Pacte Nacional de Salut Mental, ha explicat que aquests 30 milions addicionals per a salut mental tindrien com a objectiu completar el desplegament del programa d'atenció de trastorns mentals en joves i del pla de prevenció del suïcidi.

Aragonès ha afegit que aquest increment pressupostari preveu incrementar més d'un 10% els recursos destinats a suport i ajuts destinats a entitats socials per a la prevenció, l'atenció integral i la reducció de danys per la drogodependència i addiccions de comportament.

El president català ha remarcat que la recuperació de les persones amb problemes de salut mental ha de ser tan integrada i comunitària com sigui possible, reduint l'hospitalització.

El Govern preveu un increment de les places d'hospitals de dia, desplegament progressiu dels equips d'atenció domiciliària i d'hospitalització a domicili i continuar la reconversió de la llarga estada psiquiàtrica amb la implementació de programes entre iguals a cinc o sis territoris per al desplegament posterior a tot Catalunya.

DOS PROGRAMES EL 2023



En aquest sentit, Aragonès ha subratllat que el 2023 el Govern implementarà dos programes relacionats amb la salut mental: d'una banda, un programa peer to peer, de suport entre iguals, pel qual persones amb experiència viscuda donin suport als equips de salut mental per atendre persones en la seva recuperació i inserció sociolaboral, i que ha dit que és "pioner a l'Estat".

L'altre programa és un pla de decisions anticipades en salut mental pel qual persones que pateixen problemes puguin deixar "instruccions específiques" perquè el personal sanitari pugui contactar amb persones de confiança escollides pel pacient per recuperar l'estabilitat i consensuar i determinar passos a seguir en moments de crisi per oferir el millor acompanyament.

Aragonès ha subratllat que es volen construir "solucions a partir de la garantia dels drets de les persones afectades", situant-les al centre, i ha remarcat que des de l'inici de la legislatura la salut mental ha estat una prioritat per al Govern, així com la lluita contra els estigmes i el canvi de paradigma.

El president de la Generalitat ha remarcat que vol que sigui possible aquest augment de dotació pressupostària a l'àmbit de la salut mental, i ha remarcat que està treballant per construir el suport parlamentari als comptes, que ha considerat que “són bons per a la ciutadania i responen a necessitats reals".