El Baròmetre d'Opinió del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de gener torna a situar al capdavant el PSOE, amb una estimació de vot del 30,2%, però els socialistes veuen retallada a 1,7 punts el seu avantatge sobre el PP, que marca un 28,5% ia més aconsegueix superar els de Pedro Sánchez en electors ja compromesos (la 'intenció directa de vot' o 'vot decidit').

L'enquesta es basa 3.961 entrevistes telefòniques fetes entre els dies 2 i 12 de gener. Es tracta del primer baròmetre després de la crisi institucional que va enfrontar el Tribunal Constitucional amb les Corts per la reforma pactada amb ERC que buscava la renovació de l'òrgan de garanties i l'aprovació de la fi del delicte de sedició i la modificació de les penes per malversació.

Si demà mateix se celebressin eleccions, un 23% dels entrevistes ja anuncia el seu suport al PP, que supera en aquesta categoria de 'vot directe' el PSOE, que compta amb un suport anunciat del 22,5%. Aquest sorpasso només s'havia produït al baròmetre del juliol, l'únic encapçalat pel PP de tota la legislatura.

EL PSOE GUANYA EN VOT MÉS SIMPATIA

Però davant d'aquesta pregunta concreta hi ha un 12,2% d'entrevistats que no sap anticipar qui votaria, un 7,2% que valoraria abstenir-se i un 3,3% que evita contestar. A aquests entrevistats que no es defineixen se'ls pregunta pels partits amb què més simpatitzen i, amb la suma resultant, el PSOE aconsegueix posar-se al davant amb un 25,7% de 'vot+simpatia' davant del 25% del PP.

En tot cas, amb les dades d'aquestes preguntes i de totes les respostes al qüestionari, el CIS aplica el mètode d'estimació de vot propi i calcula que el PSOE compta amb un suport electoral del 30,2%, quatre dècimes menys que el mes anterior i dos punts per sobre del percentatge que va aconseguir el 2019 quan va guanyar les darreres eleccions.

Al PP li atribueix un suport del 28,5%, una dècima menys que el mes anterior, però vuit punts per sobre del resultat que va treure Pablo Casado a les últimes eleccions. La distància entre tots dos es retalla als 1,7 punts, davant els dos punts de desembre o els 5,5 de novembre.

El CIS continua situant Unides Podem com a tercera força política, i fins i tot li atribueix un augment d'1,8 punts l'últim mes i li calcula un suport electoral del 14,2%. Són gairebé dos punts més que el percentatge que va aconseguir Pablo Iglesias el 2019.

VOX I CS, ESTATANTS

La quarta plaça és per a Vox, a qui el CIS dóna una estimació de vot del 10%, cinc punts per sota del resultat electoral del 2019, quan va ser la tercera força més votada. I molt lluny es queda Ciutadans, amb una estimació de vot del 2,9% el mes en què estava immers en la refundació i les eleccions primàries.

El socialista Pedro Sánchez continua sent el polític preferit per presidir el Govern en ser citat pel 22,3% dels entrevistats, davant del 16,4% d'Alberto Núñez Feijóo. A més, el president del Govern compta amb la confiança del 31% dels entrevistats, davant d'un 67,2% que té poca o cap confiança en ell, mentre que el líder del PP té un nivell de confiança del 26,4% davant un 71,2% que recela.

La taula de valoració de líders segueix encapçalada per la vicepresidenta Yolanda Díaz, d'Unidas Podemos, amb una nota de 4,87 punts, davant del socialista Sánchez (4,38) i del popular Feijóo (4,27). Més lluny estan Íñigo Errejón, de Más País, amb una nota de 4; la fins ara líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, amb 3,32, i tanca la llista el president de Vox, Santiago Abascal, amb 2,76.