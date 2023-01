L'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel / @EP

El Tribunal Suprem (TS) ha enviat la causa de l'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel, processada per un presumpte delicte de desobediència per la seva suposada participació a la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de Catalunya, a l'Audiència Provincial de Barcelona perquè considera que és l'òrgan competent atès que la dirigent ja no gaudeix de la condició d'aforada.

"Com que la processada no té cap aforament i que, per tant, aquesta Sala ha perdut la seva competència, procedeix sense més tràmits (...) declinar la competència a favor de l'Audiència Provincial de Barcelona", ha assenyalat el tribunal en un interlocutòria.

Els magistrats de la Sala Penal han confirmat la interlocutòria de conclusió de sumari que va dictar el magistrat instructor del 'procés' Pablo Llarena el setembre passat després de prendre declaració a Gabriel, ja que el procediment es va reactivar al juliol, quan la dirigent va comparèixer voluntàriament davant del Suprem després de tornar de Suïssa, on estava fugida després de processada el 2018.

Segons consta a la resolució, la Fiscalia va advocar per obrir judici oral contra Gabriel pel delicte de desobediència pel qual va ser processada i va demanar al Suprem que remetés la causa a Catalunya. La dirigent de la CUP també va instar el tribunal a remetre el procediment a Barcelona perquè considera que no era competent per pronunciar-se sobre si era pertinent enviar-la a judici o arxivar la causa.

L'Advocacia de l'Estat, per part seva, no va interessar l'obertura del judici oral contra Gabriel en considerar que uns fets substancialment iguals havien estat enjudiciats davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on es va dictar una sentència absolutòria que no ha estat recorreguda per les acusacions.

GABRIEL NEGA DESOBEDIÈNCIA

L'horitzó penal de Gabriel queda ara en mans de l'Audiència de Barcelona, que haurà de decidir si l'envia a judici o si arxiva el procediment en contra.

A la seva declaració al Suprem, Gabriel va negar haver comès un presumpte delicte de desobediència per la seva suposada implicació a la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) de Catalunya. Quan va sortir, va dir als mitjans que esperava que la causa s'arxivés o s'enviés a un jutjat a Barcelona, com finalment ha passat.

Segons fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Gabriel va declarar durant poc menys de mitja hora davant del jutge Llarena, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular que exerceix Vox. La dirigent va rebutjar contestar les preguntes dels serveis jurídics de l'Estat i les de la formació liderada per Santiago Abascal.

Les mateixes fonts van precisar que el Ministeri Públic va preguntar a l'exdiputada si el 2017 va rebre cap requeriment del Tribunal Constitucional en què se li advertís que no podia impulsar una iniciativa parlamentària que comportés la independència de Catalunya. Gabriel va dir que no, que no va rebre cap notificació i que, per tant, no hauria comès el delicte de desobediència que se li atribueix.