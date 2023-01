L´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

La Federació de Comunitats Jueves d'Espanya , (FCJE), institució que representa oficialment les comunitats jueves de tot Espanya, han escrit una carta oberta dirigida a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en què expressen la seva "inquietud" per una "campanya de boicot contra l'agermanament de la ciutat de Barcelona i Tel Aviv i per trencar relacions amb Israel".

En concret, els jueus fan referència a una iniciativa ciutadana registrada a l'Ajuntament que, sota el lema 'Barcelona amb l'apartheid no', insta a suspendre les relacions institucionals amb l'Estat d'Israel. La iniciativa ja suma més de 4.000 signatures.

"Totes les comunitats jueves veiem amb preocupació com els membres de la nostra comunitat de Barcelona, tots ells barcelonins d'origen o adopció i independentment de la seva afiliació política, estan vivint aquesta campanya de ruptura", assenyala la FCJE a l'escrit.

Segons destaca la federació, la societat de Barcelona i la societat de Tel Aviv són "obertes, d'acollida", ciutats que "atrauen inversions, start ups, turisme" , que són "descobridores d'art i cultura, defensores de drets LGTB i ports de benvinguda per a tothom”.

A més, destaquen que Barcelona és "una de les destinacions favorites" per als ciutadans de Tel Aviv i assenyalen que seria "difícil entendre com desembarcaran a la ciutat quan no siguin ben rebuts".

Per això, sol·liciten tots els polítics del consistori de Barcelona, que, com els seus antecessors, "permetin que la ciutat segueixi construint ponts de concòrdia, sensibles amb totes les minories i evitin la promoció de discursos de rebuig i aïllament".