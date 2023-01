Pedro Sánchez, Emmanuel Macron i Pere Aragonès

La Cimera hispanofrancesa arriba aquest dijous a Barcelona, una reunió entre el president Pedro Sánchez i el seu homòleg francès Emmanuel Macron per enfortir les relacions entre les dues nacions i signar el primer Tractat d'Amistat entre els dos països.



Així ho van confirmar tots dos mandataris als seus comptes de Twitter en anunciar la reunió, després d'haver-se reunit a la Cimera Euromediterrània Euromed 9 a principis de desembre.

A la cimera que se celebra aquest 19 de gener, sortirà el primer Tractat d'Amistat entre els dos països, segons han confirmat fonts diplomàtiques. "Seguirem treballant junts per impulsar les excel·lents relacions que ens uneixen", va ressaltar Sánchez a xarxes socials, abans de donar la benvinguda a Espanya a Macron.



Per part seva, el màxim mandatari francès ha subratllat que durant l'EU-MED 9 es va avançar "cap a una Europa més verda i independent" i ha destacat: "Seguirem treballant junts, estimat Pedro". "I perquè els nostres països tenen tant per compartir, els nostres pobles tenen tant en comú, ens veurem el 19 de gener a Espanya per continuar avançant junts", ha precisat.

Aquesta reunió entre els dos països podria alterar el joc de relacions entre els 27. Tot i ser països veïns, França mai no havia considerat Espanya com un soci preferent dins de la UE, com si ho ha fet amb Itàlia o Alemanya. Amb els alemanys van signar un acord semblant a Aquisgrà el 1963, i amb els italians, a Roma el 2021. En aquest sentit, el moviment de l'Executiu gal podria acabar dibuixant un nou eix de col·laboració hispanofrancès dins de la Unió Europea, que tindria un pes considerable a l'hora d'adoptar decisions que afectin el conjunt de la UE.

UN GOVERN ENTRE DUES AIGÜES

En aquesta ocasió, la trobada es produirà a la capital catalana, per la qual cosa també ha implicat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que jugarà un paper dual a la cimera. Mentre Aragonès s?encarregarà de ser l?amfitrió de la reunió entre Sánchez i Macron, el seu partit, ERC, protestarà als carrers contra ella.

Aragonès ha estat preguntat per si traslladarà algun missatge als presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron a la cimera, i ha assegurat que el seu paper serà el de "representació institucional" de la Generalitat. A més, ha mantingut que, encara que aspira que Catalunya vetlli pels seus interessos a França com a Estat independent, mentre no ho sigui la defensarà "amb tota la dignitat institucional", i per això aposta per anar a la cimera --encara que ERC es manifesti contra ella--.

El president ha criticat Sánchez que hagi utilitzat una jornada de treball entre dos governs "per a la batalla política" i llançar el missatge que el procés independentista s'ha acabat i defensar així dels atacs de la dreta, en les seves paraules. "Intentar certificar una cosa que ells no podran certificar mai. El Govern espanyol no és ningú per certificar quin ha de ser el futur de Catalunya", ha afegit.

EL GOVERN AGRAIX QUE ARAGONÈS ASISTA AL CIMAR

La ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern, Isabel Rodríguez , ha aplaudit aquest dimecres que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acudeixi a la cimera hispanofrancesa que se celebra aquest dijous a Barcelona i veu "complicat" explicar que es manifesti ERC.

En una entrevista a La Sexta, la ministra responia a la pregunta de com porta que vagi a la cimera el president català mentre que el seu partit, ERC es manifesta contra el Govern.

"L'han de portar ells", ha dit la ministra i afirmava que és "complicat d'explicar" aquest fet davant una cimera d'aquesta envergadura que --segons ella-- posiciona Barcelona a l'Europa del futur i on Espanya lidera en política energètica donant respostes i solucions a un dels principals problemes de les famílies espanyoles i ara ho fa, ha dit, “amb un projecte hidrogen renovable”.

En opinió d'Isabel Rodríguez és "molt positiu" per a Barcelona i per a Catalunya la celebració de l'esmentada cimera i aplaudeix que hi hagi el president de la Generalitat mentre, ha afegit, no pot respondre per ERC.