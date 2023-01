El coordinador general del Partit Popular, Elías Bendodo, ha acudit aquest dijous a la tarda a Alhaurín de la Torre (Màlaga) a la inauguració de la nova seu del seu partit a la localitat.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha assegurat aquest dijous que el Partit Popular ha convidat "tots els seus afiliats de tot Espanya" a participar a la manifestació que aquest dissabte han convocat més d'un centenar d'associacions per protestar contra les polítiques del Govern de Pedro Sánchez.

"El PP estarà present a la manifestació de dissabte. El partit ha convidat tots els seus afiliats de tot Espanya a participar en la manifestació de dissabte a través de les direccions territorials però entenem que és una manifestació organitzada per la societat civil, de la que és el protagonisme", ha declarat Bendodo, en declaracions als mitjans després de reunir-se amb Sergio Sayas i Carlos Adanero, amb la plataforma del qual el PP concorrerà a les eleccions del 28 de maig.

Tant el PP nacional que dirigeix Alberto Núñez Feijóo com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recolzen aquesta protesta, però cap dels dos hi assistirà, segons han confirmat fonts dels seus respectius equips.

Tampoc no es preveu que vagi la secretària general del PP i portaveu del Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, però sí que té intenció d'acudir el vicesecretari de Coordinació Política Autonòmica i Local del PP, Pedro Rollán, segons han assenyalat a Europa Press fonts de la direcció nacional.

"QUI VULL ANAR, QUE VAGI"



Bendodo ha assegurat que el Partit Popular estarà present de manera "important i nodrida" en aquesta manifestació de dissabte però ha recalcat que el protagonisme ha de ser de la societat civil i no dels polítics. Així ha indicat que els polítics populars que assisteixin ho faran a títol individual i en representació del Partit Popular.

"Qui hi vulgui anar, que vagi però és el protagonisme de la societat civil espanyola que vol parlar contra les decisions que està prenent el president del Govern" , ha declarat el coordinador general del PP.

En aquest sentit, ha assenyalat que el protagonisme aquell dia ha de ser de la societat civil. "Els polítics que vulguin anar s'han d'incorporar a títol personal, representant el partit, però no han de protagonitzar aquesta manifestació", ha declarat.

Des de Vox també recolzen la convocatòria i hi assistirà el president, Santiago Abascal. En el cas de Cs, han confirmat que acudiran la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, i l'eurodiputada Maite Pagazaurtundúa.

MÉS D'UN CENTENAR D'ASSOCIACIONS LA RESPALDEN



Més d'un centenar d'associacions i col·lectius de la societat civil secunden la manifestació d'aquest dissabte, una protesta convocada perquè siguin els ciutadans descontents --i no els partits, que estaran en un segon pla-- els que donin una resposta "massiva" cívica i combativa" a les decisions de Pedro Sánchez, especialment en matèria judicial, segons han explicat a Europa Press els seus promotors.

En concret, els organitzadors --Fòrum Espanya Cívica i Fundació Fòrum Llibertat i Alternativa-- criden a defensar la Constitució, la democràcia i les institucions davant la "greu situació" de "crisi global" en l'àmbit polític, econòmic i social que, a el seu judici, travessa el país.

A més dels organitzadors, darrere d'aquesta convocatòria hi ha plataformes com Unió 78, Lliures i Iguals, Neos, Convivència Cívica Catalana, S'ha Acabat, Dignitat i Justícia, Diàlegs a Llibertat o l'Associació per la Tolerància, entre d'altres. La protesta de dissabte es farà sota el lema 'Per Espanya, la democràcia i la Constitució'.