El president de França, Emmanuel Macron i el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la signatura d'un Tractat d'Amistat / @EP

Aquest dijous ha estat la data marcada per segellar el Tractat d'Amistat i Cooperació entre Espanya i França, en què contempla intensificar els contactes entre tots dos països per buscar un "front comú" a la Unió Europea i les relacions internacionals. Els altres objectius importants que s'han fixat en aquesta firma és l'establiment d'una relació constant entre els dos governs i fins i tot 'intercanvis' periòdics als respectius consells de ministres.

Els presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron han signat aquest document durant la XVIII Cimera Hispano-Francesa a Barcelona, que han posat en valor el que és "històric" del moment, ja que és el primer tractat d'aquest tipus malgrat la intensitat de la relació bilateral . Segons Macron, calia solucionar aquesta “anomalia”.

El tractat inclou diversos mecanismes per reforçar la cooperació, com ara la celebració anual de cimeres bilaterals o contactes entre els diferents ministeris. El Tractat també recull que un membre del Govern d'una de les parts serà convidat al Consell de Ministres de l'altra part, almenys una vegada cada tres mesos i per rotació.

Una part important està centrada a la Unió Europea, on tots dos països es comprometen a mantenir una "concertació estreta" sobre els temes comunitaris i el procés d'ampliació de la Unió Europea.

Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa y Fernando Calvo

"Tant a nivell polític com d'alts funcionaris, les parts es consultaran regularment abans de les grans decisions europees sobre temes d'interès comú, per intentar establir posicions comunes i impulsar-les conjuntament", diu el document.

En política exterior, Espanya i França acorden que la seva xarxa diplomàcia comparteixi anàlisis per promoure interessos comuns en regions com la Mediterrània i l'Àfrica; a més de la necessitat d'aprofundir els enllaços amb l'Amèrica Llatina i el Carib. El Tractat contempla així consultes periòdiques entre els ministres d'Afers Estrangers i l'intercanvi recíproc de diplomàtics entre els dos departaments.

A l'apartat de defensa, corroboren el seu compromís amb l'OTAN alhora que aposten per una defensa europea "més forta", i apunten a una cooperació també a l'àmbit industrial per assolir la interoperabilitat de les seves Forces Armades, amb projectes comuns. Per tot això, hi haurà reunions anuals del Consell de Defensa i Seguretat, en què participen els titulars d'Exteriors i de Defensa.

COOPERACIÓ MIGRATÒRIA

D'altra banda, el tractat preveu la creació d'un grup de treball sobre qüestions migratòries en què participaran "els serveis responsables de la gestió de fronteres, migració, asil, integració i lluita contra les xarxes d'immigració il·legal" i que es podrà ampliar a cas de ser necessari.

Alhora, tots dos governs es comprometen a promoure "vies legals de migració, integració i inclusió social dels migrants regulars" i han acordat que els seus ministres d'Exteriors i Interior es reuneixin de manera periòdica per "abordar la dimensió exterior" de la migració.

Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa y Fernando Calvo

D'altra banda, el text també contempla "el desplegament, si s'escau, d'unitats operacionals binacionals" així com "la realització d'operacions comunes o conjuntes per a la lluita contra les xarxes de trànsit de persones".

En matèria de justícia i interior, igualment es posa en relleu "l'alt grau de cooperació" entre les forces i cossos de seguretat i les autoritats judicials i penitenciàries dels dos països i s'expressa la voluntat de seguir per aquest camí, en particular mitjançant els grups de treball de lluita antiterrorista i el denllaç antidroga ja existents.

FÒRUM ECONÒMIC ANUAL

Pel que fa a l'economia, el tractat preveu que s'organitzi anualment un fòrum econòmic i empresarial bilateral en col·laboració amb la CEOE i la patronal francesa, així com una cooperació més gran en l'àmbit turístic, tenint en compte la importància que aquest sector té per a les economies dels dos països.

Espanya i França també han acordat donar prioritat a les interconnexions energètiques i en concret reafirmen el seu compromís de desenvolupar els projectes d'interconnexió elèctrica i el corredor per transportar hidrogen H2Med "de manera equitativa i de conformitat amb les normes europees", segons indica el text.

Així mateix indiquen que col·laboraran amb els reguladors energètics i la Comissió Europea per aconseguir el màxim de finançament europeu --un màxim del 50% del cost total-- i facilitar-ne l'avaluació i el desplegament.

Els dos països també consideren prioritàries les interconnexions de transport i telecomunicacions "inclosos els corredors 5G", i asseguren que impulsaran projectes per afavorir la mobilitat "segura fàcil i sostenible" de passatgers i mercaderies "en el marc de la Xarxes Transeuropees de Transport".

COMITÈ DE COOPERACIÓ TRANSFRONTERITZA

D'altra banda, Espanya i França crearan un Comitè de Cooperació Transfronterera de caràcter consultiu, integrat per representants de les dues administracions, amb l'objectiu de donar seguiment a la implementació de l'Estratègia de Cooperació Transfronterera prevista en aquest tractat.

L'acord també esmenta que es comprometen a facilitar el reconeixement dels títols sanitaris i mèdics als dos països i fomentaran l'aprenentatge de la llengua del veí i el seu ús a la vida quotidiana als espais transfronterers.

Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa y Fernando Calvo

Així mateix, hi ha un compromís explícit a reforçar la cooperació en l'àmbit educatiu i cultural, que inclou l'impuls de l'espanyol i el francès a l'altra banda dels Pirineus, una equivalència més gran en els títols universitaris i la doble obtenció del batxillerat francès i l'espanyol o la promoció de projectes culturals conjunts, entre d'altres.

ZONA MARÍTIMA PROTEGIDA AL MEDITERRANI

Finalment, en matèria mediambiental, tots dos països donaran suport al reconeixement per l'Organització Marítima Internacional d'una Zona Marina Especialment Sensible (ZMES) a la Mediterrània nord-occidental.

També la formulació de propostes de noves Zones de Control d'Emissions de Sofre (SECA) a l'Atlàntic i de Nitrogen (NECA) a la Mediterrània per presentar-les a l'Organització Marítima Internacional.

Igualment continuaran cooperant per vigilar i protegir les espècies amenaçades, especialment del gall fer i de la població d'óssos als Pirineus, fomentant la seva cohabitació amb les activitats humanes.