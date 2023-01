El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha justificat el seu abandonament de la Cimera hispà francesa, abans que se sentissin els himnes dels dos països, per la presència de l'Exèrcit espanyol a Catalunya. Ha insistit que el "conflicte polític no s'ha acabat" malgrat el que digui el Govern i ha reclamat que la Generalitat participi dels acords que es desprenguin de la Cimera.

Pere Aragonès ha saludat Pedro Sánchez i Enmanuel Macron en arribar a la Cimera, que se celebra a Barcelona al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), però ha decidit absentar-se abans que s'escoltessin els himnes espanyol i francès, al·legant presència de l'Exèrcit espanyol. "No donarem carta de validesa a la presència de l'Exèrcit espanyol a Catalunya reconeixent-ho com un exèrcit propi", ha assenyalat.

Tot i això, ha demanat aquest dijous que el Govern pugui participar en totes les trobades que es desprenguin de la Cimera Hispano-Francesa per poder donar "una resposta útil" als catalans. Així ho ha manifestat en una compareixença al Palau de la Generalitat després d'haver abandonat poc abans la cimera, alhora que advertia que el conflicte polític a Catalunya "no s'ha acabat".

"El conflicte polític no s'ha acabat, malgrat el que pugui dir el Govern. Mentre Catalunya no pugui decidir el seu futur i s'accepti el resultat d'una elecció lliure, democràtica i pacífica, hi continuarà havent un conflicte. Es pot mirar cap a una altra banda, però això no elimina el conflicte”, ha sostingut.

Després d'emplaçar el Govern a proposar una alternativa, Aragonès ha insistit que no renunciaran a avançar en aquest objectiu a partir del diàleg per aconseguir "una resposta democràtica que sigui el més inclusiva possible i que totes les posicions es puguin defensar, també la independència ", i que compti amb el reconeixement de la comunitat internacional.

En ser preguntat si amb Sánchez s'han emplaçat a parlar els propers dies, ha assegurat que el contacte entre els equips de la Generalitat i del Govern no s'ha interromput, i "l'important són els continguts i no tant les formalitats", ha dit dit sobre si veu possible que se celebri la taula de diàleg.

"VINCLES" AMB FRANÇA: LA "CATALUNYA NORD" FORMA PART DE L'ESTAT GAL

Més enllà d'haver saludat Sánchez i Macron, el president català ha constatat els vincles que els uneixen amb França perquè “la 'Catalunya Nord' forma part de l'Estat francès i del nostre espai cultural i lingüístic nacional”.

Per això, ha traslladat a Macron la importància de la cimera per als interessos de Catalunya i ha posat de manifest “la bona relació” que el Govern té amb les autoritats franceses i la voluntat de contribuir a construir una Europa forta.

"El Govern defensem la participació en plenitud a les institucions europees, amb veu pròpia i com un Estat més, com fan França, Espanya i la resta d'Estats, amb què volem compartir la nostra sobirania en igualtat de condicions", ha destacat.

Així, veu imprescindible que a la cimera s'abordin qüestions com l'ús del català a les institucions europees; l'impuls de la Regió Euromediterrània; el Corredor Mediterrani; el projecte de l'H2MED, i l'obertura de tots els passos transfronterers que segueixen tancats, entre d'altres.

Per Aragonès, és rellevant mantenir bons vincles de relació i cooperació amb les autoritats franceses, cosa que assegura que tenen des de fa temps i que ha de continuar existint: "No volíem deixar cap bretxa oberta perquè ningú pugui qüestionar-ho", ha manifestat després de ser preguntat per la decisió d'abandonar la cimera després d'haver saludat Macron però abans que sonessin els himnes.

BUTJOIS A XUNQUERES: EXPRESSIONS MINORITÀRIES

Davant les esbroncades que ha rebut el president d'ERC, Oriol Junqueras, a la concentració independentista contra la cimera, Aragonès ha considerat que són "expressions minoritàries" que, al seu parer, no representen el conjunt de l'independentisme.

Per això, ha expressat el respecte per la concentració i per la decisió de l'independentisme "de sortir al carrer, de forma majoritària i en actitud positiva i d'autoafirmació".

"Defensem el dret a la llibertat d'expressió de la ciutadania i el dret a la manifestació, i el clam d'avui era que el conflicte polític no s'ha acabat i que Catalunya segueix amb la voluntat de voler decidir el seu futur", ha asseverat.