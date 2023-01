El president de França, Emmanuel Macron (i) i el president del Govern, Pedro Sánchez (d), s'abracen després de la signatura d'un Tractat d'Amistat entre els seus països respectius, durant la XXVII Cimera Hispano-Francesa - David Zorrakino - Europa Press

La Cimera Hispanofrancesa que han encapçalat aquest dijous a Barcelona Pedro Sánchez i Emmanuel Macron no ha aconseguit desbloquejar un dels principals punts d'interès per al Govern espanyol, el tancament de passos fronterers per part de França des de fa dos anys.

Aquest ha estat un dels temes que han tractat durant la cita el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el seu homòleg francès, Gerard Darmanin, segons ha confirmat Sánchez, però no hi ha hagut avenços a la llum del que han expressat els dos mandataris .

Des de l'Elisi ja havien manifestat abans de la cimera que les raons que van portar al tancament el gener del 2021 de part dels 38 passos fronterers amb Espanya persistien, cosa que ha ratificat el mateix Macron, descartant així la seva reobertura imminent malgrat que des de el Govern espanyol es demana que això passi "com més aviat millor".

El president francès ha sostingut que es tracta d'alguna cosa "excepcional" i conforme al Tractat de Schengen, que es justificava per raons de seguretat, entre d'altres per l'atemptat ocorregut a Niça el juliol del 2016 l'autor del qual era un immigrant il·legal que havia arribat des de Itàlia.

Així doncs, des de l'Elisi s'havia remès a la creació del nou grup de treball sobre qüestions migratòries previst al Tractat d'Amistat que han signat Sánchez i Macron ia l'eventual creació d'unitats operatives conjuntes en aquesta matèria per generar les circumstàncies que permetessin la reobertura dels passos.

Després de reiterar el compromís de França amb Schengen, Macron ha expressat la "voluntat de poder canviar les coses ia la llarga reobrir-los, millorant la cooperació i l'eficàcia de la nostra lluita comuna contra les organitzacions d'immigració clandestina".

En concret, el Tractat preveu a més de la creació d'un grup de treball sobre qüestions migratòries, "el desplegament, si s'escau, d'unitats operacionals binacionals" així com "la realització d'operacions comunes o conjuntes per a la lluita contra les xarxes de trànsit de persones".

Fonts del Ministeri de l'Interior espanyol han subratllat que Grande-Marlaska ha reiterat al seu homòleg la necessitat de posar fi als controls interns, restablint la lliure circulació a la totalitat dels passos fronterers que estan tancats.

A més, la delegació espanyola ha acceptat la creació dels equips conjunts, però orientats a la lluita contra les màfies i el tràfic de persones i no a la identificació de persones sense que tinguin relació amb cap investigació.