Càrregues policials dels Mossos d'Esquadra a la ronda Sant Pere després que la manifestació hagi partit del consolat francès, el 19 de gener del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El grup parlamentari de Junts ha registrat aquest dijous al Parlament una petició de compareixença del conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, davant de la Comissió d'Interior perquè expliqui l'actuació policial davant de les "diferents incidències" en la protesta contra la Cimera Hispano-Francesa.

La formació ha lamentat, en un comunicat, "les actuacions policials contra manifestants" en aquesta protesta, que s'ha celebrat a la zona de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona, davant del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), on es celebrava la cimera.

També hi ha hagut una altra manifestació que se n'ha anat cap al consolat francès a Barcelona, a la Ronda Sant Pere amb la plaça Catalunya, on hi ha hagut càrregues dels Mossos d'Esquadra, que han impedit als manifestants arribar fins al consolat.