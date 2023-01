El president castellanolleonès, Alfonso Fernández Mañueco. Foto: Europa Press



El Govern ha donat per acatat el requeriment a la Junta de Castella i Lleó sobre la base de l'escrit que li va remetre l'Executiu que encapçala Alfonso Fernández Mañueco, però a la llum de noves declaracions d'un portaveu sobre la intenció d'adoptar noves mesures per a l'atenció d'embarassades ha avisat que actuarà si es materialitzen.

En un comunicat, Moncloa ha informat que la Junta ha informat que "no s'ha produït via de fet, ni cap acte tàcit, ja que res s'ha efectuat ni aprovat en el seu si" en relació amb els plans que podien soscavar el dret al avortament per això considera que "ha acatat formalment el requeriment" que s'havia realitzat des de l'Executiu.

SEGUIRAN VIGILANT



Tot i això, ha constatat amb "preocupació" les declaracions formulades pel portaveu de la Junta en què assegurava que les mesures anunciades d'oferir a les dones escoltar el batec fetal i de fer una ecografia 4D abans de sotmetre's a un avortament en què va assegurar que seguien endavant.

Així les coses, el Govern ha advertit que "si malgrat l'acatament formal del requeriment remés" la Junta de Castella i Lleó "materialitza, per qualsevol via, la seva intenció" d'actuar al marge de la llei en aquesta qüestió, "actuarà, com fins ara, en defensa de les seves pròpies competències i de l'exercici ple dels drets i les llibertats de totes les dones castellanolleoneses”. Per això, ha advertit Moncloa a l'Executiu encapçalat per Mañueco, "el Govern es reserva la possibilitat d'emprendre totes les accions legals que resultin oportunes".