El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha demanat aquest divendres disculpes al president de la República de França, Emmanuel Macron, pel desaire i la descortesia del president català, Pere Aragonès, a l'himne d'Espanya i de França durant la cimera hispanofrancesa, alhora que ha censurat que aquest comportament hagi estat tolerat pel Govern espanyol.

"Li demano disculpes al president de la República francesa perquè un representant de l'Estat a Catalunya ha tingut un acte de desaire i desconsideració cap a un país amic i aliat com és la República francesa", ha declarat, per assegurar que "lamentablement" aquest "desaire ha estat acceptat" per l'Executiu de Pedro Sánchez.

En declaracions als mitjans a Fitur, on ha visitat els estands de diverses comunitats autònomes, Feijóo ha assenyalat que si el president d'Espanya "acudeix a França i té una manifestació" durant la seva presència allà i "no es queda a escoltar l'himne" seria una "descortesia impròpia".

"Escoltar Sánchez dir que agraeix la presència del president de la Generalitat quan acaba de fer tot un lleig i una desconsideració al país convidat i al nostre país, Espanya, em sembla que és un símptoma de cinisme en què es mou la política espanyola" , ha manifestat.

Tot i això, ha dit que el Govern "conviu amb aquest cinisme" perquè governa amb ERC en ajuntaments i diputacions, sent a més el "soci preferent" de la Generalitat. "Lamentablement estem jugant amb els ciutadans de Catalunya i amb la resta d'espanyols, jugant a dir una cosa i la seva contrària", ha manifestat.

DEMANA RESPECTE A LES INSTITUCIONS

Dit això, ha assegurat que a ell li agradaria "tornar una altra vegada a la política seriosa" i "al reconeixement de les institucions", de manera que "quan ve un president o un primer ministre a Catalunya el correcte i el cortès és rebre'l amb cordialitat, amistat i decòrum", cosa que, segons ha dit, no va passar aquest dijous a Barcelona.

Alhora, el líder del PP ha expressat el suport del seu partit a la manifestació que més d'un centenar d'associacions ha convocat aquest dissabte contra les polítiques de Sánchez, però ha assenyalat que és una convocatòria que no han de "patrimonialitzar" les formacions polítiques, sinó que el protagonisme correspon a la societat civil. A més, ha afegit que, al seu entendre, el més lògic és que estiguessin representats tots els partits que creuen en la Constitució i la democràcia.

Al fil d?aquesta mobilització, Feijóo ha criticat les paraules de Sánchez comparant la protesta independentista de Barcelona amb la manifestació d?aquest dissabte contra el seu Govern. Així, ha dit que dir que una manifestació independentista és el mateix que una constitucionalista evidència que “el cap de l'Executiu viu en un món que la majoria dels espanyols ens sembla oníric”, ha traslladat.

El president del PP ha fet aquestes declaracions durant la visita a Fitur, on ha coincidit amb diversos dels seus presidents autonòmics com la madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, el murcià, Fernando López Miras, el castellanolleonès, Alfonso Fernández Mañueco i el gallec Alfonso Rueda. Allí ha anunciat que el seu partit proposarà al Govern un interrail nacional perquè els espanyols i, especialment els joves, tinguin una tarifa plana per recórrer la totalitat d'Espanya utilitzant els trens del país.