Treballadors dels serveis socials de Madrid de negre

El Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei que té com a objectiu fonamental la creació d'una cartera mínima de serveis socials destinada a cobrir les necessitats d'almenys dos milions de persones que depenen de les decisions sobretot de les comunitats autònomes, que tenen delegades aquestes competències.

Des del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 volen portar-la a la següent conferència sectorial, en què participen tots els territoris per al seu debat que un cop conclogui porti a un informe i el text tornarà al Consell de Ministres per a la seva aprovació com a projecte de llei i enviar-lo al Congrés.

Ha estat la Comissió Europea la que ha animat el Govern a aprovar-la, atesa la descoordinació en les polítiques socials de les diferents comunitats autònomes davant l'absència d'una llei estatal que les coordini en els mínims dels serveis que han de donar als ciutadans.

Actualment hi ha 17 sistemes de serveis socials amb una cartera de serveis molt desigual entre territoris, cosa que xoca de vegades amb el mandat constitucional. La futura llei pretén posar fi als problemes administratius que dificulten l'actuació dels gestors de polítiques socials, i que només es poden solucionar des d'una llei estatal. En tramitar-se com una llei estatal , els drets socials seran reclamables davant dels tribunals .

ALS TREBALLADORS SOCIALS SE'LS VOL DONAR LA CONSIDERACIÓ DE TREBALLADORS ESSENCIALS

Amb l'actual legislació a la mà, per exemple, els treballadors socials no són considerats essencials i no es beneficien de les taxes de reposició que aproven les administracions per a aquest tipus de col·lectius.

A més, es vol regular la tramitació dels ajuts d'emergència, que són les prestacions que s'adrecen a persones que pateixen situacions excepcionals, atès que coneixen la legislació actual, les ajudes, malgrat ser d'emergència, triguen dos o tres mesos i suposa un enorme retard, pel fet que els que les gestionen són els ajuntaments i les comunitats autònomes.

L'avantprojecte de llei no compta, de moment, amb memòria econòmica, ja que dependrà de la cartera de serveis mínims que pactin a la propera reunió les comunitats autònomes i que seran dotats des del pla de recuperació on es van reservar prop de 3.000 milions de euros per a polítiques socials.