El ministre dUniversitats, Joan Subirats.

El ministre d'Universitats, Joan Subirats , ha opinat que el procés de negociació entre el Govern i la Generalitat de Catalunya , mitjançant la taula de diàleg, ha de desplegar també una consulta a la ciutadania.

També ha dit que el document de coordinació de les propostes de Sumar pot estar definit en un parell de mesos i que l'esquerra aliena al PSOE s'ha de presentar el més unida possible per elevar-ne la representació.

En una entrevista amb Europa Press, el també dirigent d'En Comú Podem ha afirmat que hi ha una "lògica implícita" al Govern de coalició, que és la voluntat de negociació amb la Generalitat catalana i que ha quedat "superdemostrada durant tot aquest temps" .

Un procés, ha relatat, que encara no s'ha acabat i segueix en marxa i que, "d'alguna manera o altra, haurà de culminar amb una consulta". "Això són els dos elements (diàleg i consulta) que formen part del bagatge comú en què aquest Govern s'ha situat", ha aprofundit.

Subritats ha remarcat que ell parla de consulta, no de referèndum, i ha dissertat que la Constitució mateixa defineix l'existència de nacionalitats i regions dins del sistema espanyol. Per tant, ha destacat que està implícita una "lògica plural" del propi concepte de nació, alhora que el Tribunal Constitucional ha definit que "només hi ha una sobirania, que és la nació espanyola".

"Estem en aquesta tensió d'aquests dos elements que formen part de la nostra estructura institucional. El fet que es reconegui una consulta implica que hi ha d'haver una capacitat de ratificació dels demos (concepte grec que al·ludeix a poble)", ha assenyalat titular d'universitats.

EL PROGRAMA DE SUMAR FRUIT DE LA INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA

D'altra banda, Subirats ha estat elegit com un dels membres del grup d'experts elegits per concretar el document de propostes polítiques de Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta segona Yolanda Díaz, i ha exalçat el nivell dels debats i les aportacions dels 35 grups sectorials, un procés d'"intel·ligència col·lectiva" per construir un nou projecte de país de forma "col·lectiva", escoltant la societat civil.

Així, ha estimat que el document de "síntesi" que reuneixi les propostes programàtiques de Sumar per a la propera dècada en un parell de mesos "pot estar acabat", atès que un projecte de país ha de contenir "certa unitat" perquè hi ha elements transversals i no ser un mer "talla i pega" de cada mesura esbossada a cada grup de treball.

Aquest grup relator, a més de Subirats, el componen la portaveu municipal de Compostel·la Aberta, Marta Lois, i catedràtics i acadèmics com Antonio Baylos, Ignacio Sanchez-Cuenca, César Rendueles, Natalia Fabra o Remedios Zafra.

D'altra banda, el ministre ha destacat que Sumar és un moviment "molt interessant" i que serà Díaz qui decidirà quan explicita si serà candidata. Això sí, ha exalçat que la també ministra de Treball ho està fent "bé" i intenta "evitar" que hi hagi una "lògica estrictament personalitzada en si ella" liderarà una candidatura, com si això fos una "solució màgica" per a la esquerra, quan el que és rellevant és construir un projecte "plural".

L'ESQUERRA HA D'ANAR EL MÉS UNIDA POSSIBLE I SUMAR ÉS UNA OPORTUNITAT

Qüestionat sobre si ha pensat una data límit que hauria de tenir Díaz per conèixer la seva decisió, Subirats ha respost que no ha pensat en aquest extrem però s'imagina que les eleccions del maig poden marcar “una frontera” per tenir clar aquest punt.

També ha reflexionat que "tothom és conscient" que l'espai a l'esquerra del PSOE serà capaç d'assolir cotes més altes de representació si es presenta de la manera més coordinada i unida possible a les eleccions generals.

I és que ha subratllat que el mateix sistema electoral indica la necessitat de no caure a la "fragmentació", atès que hi ha circumscripcions amb pocs escons que deixa poques possibilitats d'aconseguir diputats anant de manera separada.

D'aquesta manera, Subirats ha remarcat que si hi ha "voluntat política" d'aprofitar l'oportunitat de construir un espai unitari de manera col·lectiva serà "molt positiu". "Tot el que sigui sumar, ja que benvingut sigui, tothom està convidat a participar en aquest procés", ha insistit després de ser qüestionat sobre la posició que tindran els partits d'esquerra.

Finalment i preguntat sobre si la coalició és la fórmula adequada per aconseguir aquesta unitat, el ministre d'Universitats ha dit que ell no és un "expert" en coalicions però que a Sumar està implícita la idea d'un "paraigua general i comú" al voltant a un projecte de país, on diverses organitzacions poden anar juntes.