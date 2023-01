Maragall acusa el PSC de bloquejar els Pressupostos i li exigeix "responsabilitat"|@EP

El president d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona i candidat a l' Alcaldia, Ernest Maragall , ha acusat el PSC de bloquejar els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 i ha exigit a la formació "que assumeixi la seva responsabilitat i respecti l'interès general".

Ho ha dit en declaracions als periodistes aquest dissabte en una visita al barri de la Sagrera de Barcelona amb la consellera d' Igualtat i Feminismes, Tània Verge; la diputada a ERC el Congrés Marta Rosique i la regidora de l'Ajuntament al districte de Sant Andreu, Montse Benedí.

Ha considerat que els socialistes condicionen el seu suport als comptes catalans que desbloquegin "qüestions que són, en si mateixes, absolutament externes al Pressupost", posant l'exemple del macroprojecte de Hard Rock o la carretera B-40.

Preguntant per quan creu que s'arribarà a un acord, ha respost que "fa setmanes que tot està parlat" però que falta, en les seves paraules, decisió política.

CRÍTIQUES A COLLBONI

Maragall també ha acusat el primer tinent d'alcalde de Barcelona i candidat del PSC a l'Alcaldia, Jaume Collboni, d'"estar bloquejant la disposició immediata de 500 milions" per a la ciutat de Barcelona el 2023 a través dels comptes catalans.

"Li pregunto al senyor Collboni: vostè, qui representa? Al negoci del Hard Rock oa l'interès general d'aquesta ciutat?", ha afegit.

Per ell, Collboni ha desatès autèntiques urgències, possibilitats i oportunitats per a la ciutat de Barcelona "per interès estrictament partidista i en termes d'operació política", cosa que ha titllat d'alta irresponsabilitat.