Artur Mas defensa que el 'procés' a Catalunya no ha mort: "Està hivernant"|@EP

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat que "el 'procés' no és viu ni mort, és al congelador hivernant", i ha dit que només podran determinar si segueix drets o no els ciutadans amb el seu vot.

"Ningú pot certificar si el 'procés' ha acabat o no, només ho poden certificar els ciutadans de Catalunya a través del seu vot", ha defensat aquest dissabte en una entrevista a 'El suplement' de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha considerat que dir que el 'procés' ha acabat és una provocació: “Si qualsevol personatge, fins i tot el president del Govern espanyol, es dedica a dir que ha acabat, jo crec que no només és una provocació, sinó que a més és una irresponsabilitat i una falsedat".

I ha insistit que només s'haurà acabat "el dia que la ciutadania de Catalunya voti a les eleccions del Parlament i els partits independentistes no tinguin majoria"

Però ha recalcat que això no ha passat per ara i, per tant, "mentre no passi, el 'procés' segueix existint i mentre hi hagi molta gent a Catalunya que vulgui un futur d'independència o autodeterminació això estarà sobre la taula".

CRÍTICA A ERC

Mas ha criticat ERC assegurant que "vol convertir-se en el partit hegemònic dins de Catalunya, però li està costant moltíssim", i ha dit textualment que la formació té una estratègia molt clara i que es veu per tot arreu.

"Ho intenten però no acaben de tirar endavant", ha afegit, i ha destacat que l'única ocasió que el Govern ha tingut un president d'ERC és quan té menys suports al Parlament.