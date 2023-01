Illa acusa ERC d'estar "bloquejant l'acord" per als Pressupostos|@EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha acusat ERC d'estar "bloquejant l'acord" per als Pressupostos de la Generalitat per al 2023 i ha assegurat que la proposta del seu partit per donar-los suport -que inclou projectes com el Hard Rock o la ampliació de l'Aeroport de Barcelona- és de mínims, no de màxims.

En una entrevista al diari 'El Periódico' recollida aquest diumenge per Europa Press, Illa ha assegurat que si des d'ERC "s'avenen a tancar un acord, hi haurà pressupostos en unes hores".

Tot i les desavinences per tancar un acord, Illa ha assegurat que "s'han intercanviat missatges i hi ha un contacte fluid" amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i considera que ara és ell qui té la responsabilitat per assolir pactes.

Preguntat per si se sent pressionat pels pactes del Govern amb els comuns i sindicats i patronals, ha respost que "en absolut", i que defensa amb convicció la proposta del seu partit, que permetrà, segons ell, protegir els ciutadans i generar prosperitat a Catalunya.

'PROCÉS'

"Ja no hi ha unitat, la unilateralitat s'ha substituït per una acceptació, per part d'ERC, del marc de convivència; i la dinàmica de confrontació s'ha substituït per una de diàleg", ha sentenciat explicant què, en les seves paraules, eren els tres fonaments del 'procés'.

Després de ser preguntat per l'estat del 'procés', Illa ha assegurat que actualment hi ha "una etapa molt diferent" i ha aplaudit que les polítiques del Govern tinguin, segons afirma, el propòsit de millorar les coses a Catalunya.