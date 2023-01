El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha indicat que hi ha "moltíssima gent que ha demanat l'Ingrés Mínim Vital (IMV) sense necessitar-ho" i que, si Ministeri hagués acceptat concedir la prestació només amb una declaració responsable, haurien hagut de demanar el reintegrament dels diners a més de 1,5 milions de famílies.

"Al mateix temps que tenim el problema de 'non take up', tenim el problema contrari, fins i tot més agut, moltíssima gent ha demanat l'IMV sense necessitar-ho", ha explicat Escrivá aquest dilluns a la inauguració del seminari 'Ingrés Mínim Vital: Aplanant el camí', organitzat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES) i celebrat a la Fundació ONCE.

El ministre d'Inclusió ha indicat que, de moment, l'IMV ha concedit a unes 550.000 llars de les més de 2 milions de sol·licituds que han rebut i ha explicat que "la majoria" d'aquestes peticions provenien de famílies amb "nivells de renda" o patrimoni que excedeixen, no per poc sinó àmpliament els nivells de vulnerabilitat”.

En aquest sentit, Escrivà ha indicat que si haguessin acceptat la principal petició que van rebre quan estaven dissenyant la prestació --que s'hi pogués accedir només amb una declaració responsable-- haurien hagut de demanar el reintegrament de l'ajuda a moltes famílies.

"Hauríem hagut de comprovar a posteriori que compleixen els requisits de renda i patrimoni, després hauríem hagut de demanar el reintegrament a més d'1,5 milions de famílies, imaginem l'embolic en què ens haguéssim ficat tots", ha manifestat el ministre.

També ha alertat del problema contrari, el del non take up, és a dir, les persones que compleixen els requisits per accedir a l'IMV però no ho sol·liciten. "Desgraciadament, hi ha un percentatge significatiu de persones que haurien de rebre la prestació però no la reben bé perquè no hi arribem, bé perquè no la sol·liciten encara que se'ls convidi", ha precisat Escrivà.

100.000 SMS PER MITIGAR EL 'NON TAKE UP'



Davant d'aquesta situació, el ministre ha indicat que van enviar prop de 100.000 SMS a famílies que, per les seves dades fiscals de renda i patrimoni, consideraven que tenien dret a la prestació ; ia les que us han convidat a entrar en processos accelerats de sol·licitud de l'IMV.

A més, per mitigar aquest problema, han posat en marxa amb EAPN-ES un projecte pilot pel qual es creen zones de difusió de l'Ingrés Mínim Vital, que estaran ubicades a llocs propers a potencials beneficiaris.

El president de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES), Carlos Susías, ha explicat que s'han engegat 400 nodes, 200 de contrast i 200 d'intervenció directa "on ho que es fa és veure la motivació de perquè no s'ha arribat a l'IMV si es té dret i després també veure determinades maneres de recolzar i ajudar per arribar a accedir a aquest tipus de recursos”.

"Afecta un munt de famílies que estan en situació d'alta precarietat, que tenint drets no hi estan accedint" , ha advertit Susías. Al principi, segons ha precisat, es calculava que hi hauria entre 180.000 i 200.000 llars espanyoles en aquesta situació de 'non take up'.

D'altra banda, el ministre d'Inclusió ha lamentat que algunes comunitats autònomes no estiguin complementant l'Ingrés Mínim Vital i ha convidat que actuïn "on poden tenir més laxitud administrativa".

"Hi ha comunitats a qui els està costant moure's perquè volen seguir competint la seva prestació amb la nostra o dóna aquesta sensació. I altres que han vist l'oportunitat de reduir la despesa", ha indicat el ministre.

En tot cas, Escrivà ha assegurat que els "reconforta" veure com l'IMV està arribant on, a priori, pensaven que havia d'arribar, per exemple, a aquells territoris amb renda per càpita més baixa i, atenent les característiques de les llars, aquells més vulnerables, com famílies amb nens i monoparentals. "A nivell estatal, per fi tenim una prestació que està reduint desigualtats i protegint les persones vulnerables", ha destacat.