La portaveu d'ERC, Marta Vilalta @ep

La secretària general adjunta i portaveu d' ERC , Marta Vilalta, ha instat aquest dimarts el PSC a decidir "si segueix instal·lat al tot o res", després de la seva oferta per estudiar la Ronda Nord a la B-40 a través de les esmenes a la moció dels socialistes sobre aquesta infraestructura.

"Les esmenes són un gest. Són generoses. Ens obrim a estudiar i valorar opcions que no compartim" , ha afirmat en roda de premsa des del Parlament sobre la proposta d'ERC, que assegura que busca apropar postures amb els socialistes per facilitar l'acord pressupostari.

Vilalta ha assegurat que ERC farà "tot el possible" per tancar aquest pacte, i ha afegit que la moció del PSC és una oportunitat per desbloquejar el que és, segons el Govern, l'únic escull a la negociació dels Pressupostos.

"Negociar és això", ha defensat la portaveu, que ha demanat deixar de banda posicions maximalistes i no enrocar-se en postures que porten al bloqueig, en les paraules.

JUNTS



Després que Junts hagi allunyat la perspectiva d'un pacte de Pressupostos amb el Govern, Vilalta ha mantingut que encara hi veu possible un acord amb ells si no escullen l'opció "partidista", com segons ell van fer quan van abandonar el Govern.

"Que no juguin a fer-nos triar entre els uns i els altres. Aquests Pressupostos són de país i, per tant, triem el país" , ha afirmat.

DECRETS LLEI



Vilalta ha assegurat que tant el Govern com ERC han negociat amb els grups sobre els dos decrets llei que se sotmetran a convalidació en el ple d'aquesta setmana, i ha confiat en la seva "responsabilitat" perquè tirin endavant.

Sobre el primer decret llei, relatiu a la pròrroga pressupostària, ha afirmat que recolzar-ho és "el mínim" que poden fer els grups mentre la negociació sobre els comptes del 2023 segueix encallada.

Pel que fa al segon decret llei, ha ressaltat que permetrà a la Generalitat ingressar 12 milions d'euros més a compte de l'ingrés de patrimoni, després de l'entrada en vigor de la norma estatal que grava les rendes més altes a les CCAA per compensar la bonificació autonòmica d'aquest impost a algunes comunitats.

"No entendríem que PSC o Junts el bloquegessin", ha conclòs.