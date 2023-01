Imatge d'arxiu - L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, intervé després de sortir de la presó de Lledoners, un dia després de ser indultat pel Govern, el 23 de juny del 2021, a Sant Joan de Torruella, Barcelona .

L'exvicepresident català i líder d' ERC, Oriol Junqueras, així com l'exconseller Raul Romeva i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, ha sol·licitat aquest dimarts al tribunal que el va condemnar a 13 anys de presó i inhabilitació per l'1-O que l'absolgui com a conseqüència de la revisió de condemna que el Tribunal Suprem (TS) ha de dur a terme a causa de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació.

"El text del Codi Penal vigent és més favorable, en no preveure responsabilitat penal per a cap de les conductes per les quals va recaure condemna al seu dia", diu Junqueras en el seu escrit d'al·legacions, a què ha tingut accés Europa Press.

En conseqüència, la seva defensa demana al tribunal de l'1-O "revisar la condemna imposada al meu mandant i dictar resolució per la qual es declari la inexistència de responsabilitat penal pels fets provats descrits a la sentència de 14 d'octubre del 2019".

L'exvicepresident torna a denunciar "una aplicació imprevisible i desproporcionada de la reacció penal a fets que es produeixen en exercici de drets fonamentals, drets que han estat violats o indegudament limitats per a la consecució de fins diferents dels que habilitarien aquestes limitacions".

Les al·legacions d'aquests tres condemnats se sumen a les formulades aquest dimarts per la defensa de l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, que ha assegurat en el seu escrit que la revisió de la condemna per la reforma del Codi Penal que deroga la sedició no "repara " el que ell considera que ha estat la vulneració d'una sèrie de drets fonamentals i insisteix que seguirà amb la seva demanda contra Espanya davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH)".

El tribunal de l'1-O haurà de revisar les penes imposades el 2019 per aplicar el Codi Penal més favorable als condemnats, tal com fixa la mateixa norma a l'article 2. Encara que el Suprem ha emplaçat les parts a què es pronunciïn, serà el tribunal --presidit pel magistrat Manuel Marchena-- qui decideixi finalment com queda la sentència.