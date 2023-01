El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián @ep

El portaveu d' ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha aprofitat aquest dimarts el debat amb el president del Govern, Pedro Sánchez , per demanar-li que el PSC recolzi els Pressupostos a Catalunya i per avisar-lo que, si no ho fa, “tot el món sabrà que és per un càlcul electoral”.

Rufián ha instat el cap de l'Executiu a aprofitar el temps que queda a aquest Govern de coalició a "fer el que s'ha de fer", sobretot quan es desconeix si hi haurà oportunitat de reeditar-lo després de les generals de final d'any.

Per exemple, li ha dit, tot facilitant l'aprovació dels comptes catalans que, li ha recordat, inclouen 1.300 milions per a la sanitat i mesures per intentar pal·liar les llistes d'espera.

"¿Que no hi hagi Pressupostos a Catalunya afecta ERC? Sí ¿I el PSC? També, però afecta més la gent. En els mesos que queden ¿per què treballar per als nostres partits si podem treballar per als nostres països?", li ha preguntat a Sánchez.