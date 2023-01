El president del PP, Alberto Núñez Feijóo

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, viatjarà aquest dimecres a Catalunya per presentar el seu candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera, i dijous explicarà el seu projecte en un dinar-col·loqui organitzat pel Cercle Eqüestre.

El cap de l'oposició, que intensificarà les properes setmanes els seus viatges per Espanya davant els comicis del maig, ha fixat aquesta setmana dues jornades a Catalunya, un territori on el PP vol recuperar terreny davant les properes eleccions del 28 de maig.

Aquest dimecres, Feijóo i el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, presentaran en un acte públic el candidat del partit a l'Alcaldia de Barcelona, en una jornada a les 19.30 hores a l'Auditori MGS en què intervindrà a més el president provincial, Manu Reyes.

Diumenge passat, en un acte a Madrid on Feijóo va presentar els seus 50 candidats a les capitals de província, Sirera va afirmar que a Catalunya "no hi ha cap maledicció que digui que el PP no pot governar" i va destacar que "entre els independentistes i els podemitas hi ha una alternativa assenyada que és el PP". "Per tant, aconseguirem que el nostre partit sigui també decisiu a Catalunya", va proclamar.

L'endemà, Feijóo participarà en un dinar-col·loqui al Cercle Eqüestre de Barcelona, on el cap de l'oposició "valorarà el panorama polític actual espanyol" , segons informa a la seva convocatòria aquesta entitat.

CREIXEMENT DEL PP A CATALUNYA



Els populars sostenen que a Catalunya també s'ha estès l'efecte Feijóo i les seves dades internes ja recullen un ascens del partit a Catalunya. A les eleccions autonòmiques del febrer del 2021 va tocar terra amb només tres escons davant els 11 de Vox i sis de Ciutadans.

En una entrevista recent, el vicesecretari d'Organització Territorial del PP, Miguel Tellado, va destacar el creixement del seu partit a Catalunya aquests últims mesos i el va atribuir que cada vegada més catalans veuen a Alberto Núñez Feijóo un governant per a Espanya que és "tremendament sensible" al fet diferencial català”.

"Crec que els ciutadans catalans veuen a Alberto Núñez Feijóo un governant d'un territori històric com és Galícia que ha sabut governar per a tothom, que té una cultura pròpia, una llengua pròpia, una identitat pròpia i que forma part d'Espanya igual que Catalunya" , va declarar.

A més, Tellado ha ressaltat que els catalans perceben, a banda d'aquesta sensibilitat, que el president del Partit Popular "treballa per unir la societat i no per dividir-la com alguns han intentat al llarg dels darrers anys".