Gamarra ha subratllat que l'objectiu del PP és que aquesta compareixença parlamentària sigui "útil" per a la societat espanyola i per això ha emplaçat Sánchez a pronunciar-se sobre assumptes que, al seu parer, "alarmen i preocupen els ciutadans com la llei del '' només sí que és sí'. "És moment que es pronunciï sobre els nefastos efectes d'aquesta llei perquè aquests són també els problemes reals dels espanyols" , ha declarat Gamarra, que ha expressat la seva solidaritat amb les víctimes davant la "impotència, inseguretat" i desassossec" que pateixen en un moment en què més de 260 agressors sexuals han vist rebaixades les seves condemnes.

"La societat l'insta a actuar i rectificar", ha demandat Sánchez, a qui ha convidat a preguntar a les seves diputades a la bancada del Grup Socialista. Segons la seva opinió, la política del cap de l'Executiu està "combinant el sectarisme" i "l'arrogància" amb "la pitjor tècnica jurídica" davant els "errors" comesos.

"EL FEMINISME ES MOSTRA AMB FETS"

Per això, ha convidat tots els grups a donar suport a una iniciativa del seu partit per reformar aquesta llei i que cap agressor tingui una "condemna inferior" a la que hauria tingut amb l'anterior Codi Penal. "Quan farà alguna cosa per aturar aquest escàndol? Quan rectificarà?", ha preguntat, per censurar a més que hi hagi membres del Govern que "fan broma" amb aquest tema.

Gamarra ha assegurat que Sánchez "no pot cessar" els ministres de Podem però l'ha emplaçat a legislar amb "sentit comú i sensibilitat per a les dones que estan sent víctimes d'agressors sexuals" perquè amb aquesta llei els únics beneficiats són els "pitjors depravadors" sexuals de la societat". "Senyor Sánchez, el seu feminisme és mentida", ha proclamat, per afegir després que "el feminisme es demostra amb fets".

Mentrestant, ha criticat les presses de Sánchez per derogar el delicte de sedició o rebaixar el de malversació com exigeixen els seus socis independentistes, cosa amb la qual cosa, al seu parer, evidència que està utilitzant la llei per "apuntalar-se" al poder. A més, ha criticat que ni hagi portat Espanya a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ni hagi tipificat la convocatòria il·legal de referèndum, com va prometre en campanya electoral.

BATET LI DEMANA QUE PARLE DE LA UE

Sobre la modificació del delicte de malversació, ha criticat que "rebaixi el càstig" i "un altre cop els delinqüents se'n beneficiïn". Dit això, ha preguntat al president del Govern si es podia comprometre públicament a dimitir en cas que es produeixin rebaixes de condemnes a corruptes.

"¿Dimitirà si comencen a produir-se revisions en cascada de corruptes com ha passat amb llei del 'només sí que és sí'? És capaç de comprometre's a això o vostè no posa la mà al foc ni per Pedro Sánchez?, ha preguntat, per interpel·lar també Sánchez "com arreglarà aquesta desharmonització amb la legislació europea"

En aquell moment, la presidenta del Congrés, Meritxel Batet , ha demanat a la portaveu del Grup Popular que abordi la qüestió objecte de la compareixença, que està fixada per parlar del Consell Europeu i les mesures econòmiques i socials aprovades a la guerra d'Ucraïna. Gamarra li ha recordat llavors que també ho hauria d'haver recordat al president del Govern en la seva intervenció.

LI PREGUNTA SI POT REPETIR QUE EL 'PROCÉS' S'HA ACABAT

Gamarra ha acusat el Govern d'intentar "imposar un relat fictici sobre la realitat" perquè a la "insubmissió permanent de la Generalitat en diuen pau, a incomplir les sentències sobre el 25% del castellà en diuen nou temps i als anuncis d'un referèndum unilateral d'autodeterminació en diuen acord pactat".

"¿S'atreveix a repetir aquí que el 'procés' s'ha acabat després que Aragonés hagi dit el contrari i intentar rebentar la cimera hispanofrancesa?", ha preguntat a Sánchez, a qui ha recordat el pla de qualitat institucional que ha presentat Alberto Núñez Feijóo per "enfortir" l'Estat de Dret.

"OFENSIU EL TRIOMFALISME ECONÒMIC DEL GOVERN"

En clau econòmica, ha acusat Sánchez de ser "incapaç de posar-se a les sabates de la classe mitjana espanyola que no pot arribar a final de mes" i ha afirmat que és "ofensiu" el "triomfalisme" econòmic del Govern quan Espanya "lidera l'atur de la UE", hi ha una inflació subjacent del 7%, i les hipoteques han pujat una mesura de 250 euros.

"¿Això li sembla un motiu d'orgull?", ha exclamat, per afegir que 13 milions estan en risc de pobresa i segueix augmentant la desigualtat a Espanya. Segons la seva opinió, les dades demostren que Espanya "se situa a l'últim país de recuperar el PIB prepandèmia" i això "no és motiu per estar orgullosos", emplaçant Sánchez a rectificar una política econòmica que ha "convertit en un escut electoral" .

A més, ha criticat que el Govern no hagi volgut abaixar l'IVA també a la carn, la conserva i el peix com demanava el Grup Popular. "Això va dels espanyols, no va de la supervivència al capdavant del Govern", ha dit al cap de l'Executiu.

Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, Gamarra ha destacat que els ucraïnesos estan reclamant de manera urgent carros de combat com els Leopard i li ha recalcat que Kíev "necessita carros i no propostes d'apaivagament". "¿No s'adona que les nostres llibertats només estaran garantides si Putin és derrotat?" , ha avisat, per preguntar-li si atendrà aquesta demanda o s'alinearà amb el president d'Hongria, Viktor Orbán.

Així mateix, la 'número dos' del PP ha assenyalat que el Govern ha "improvisat ara una nova interconnexió amb França només d'hidrogen" i ha sentenciat que el 2023 l'"aïllament energètic" d'Espanya és més gran que el 2018. "Amb vostè no hem millorat sinó empitjorat", ha dit a Sánchez, per afegir que amb la seva excepció ibèrica han "subvencionat" a més les famílies franceses amb 1.600 milions d'euros.

VEU AL GOVERN "UN ÀNEC COIX"

Gamarra ha sentenciat que les polítiques de Sánchez són "erràtiques" i la seva gestió "caòtica". "És el balanç d'un Govern que ja entra en temps de descompte. Són vostès un ànec coix, com dirien als Estats Units", ha postil·lat. I menys d'una setmana per a la reunió d'alt nivell amb el Marroc, ha recordat que el Parlament marroquí ha acordat aquest dilluns "revisar les relacions amb la UE" i ha demanat a Sánchez la seva opinió sobre aquest assumpte. També li ha sol·licitat que aclareixi per què estan tancades duanes comercials de Ceuta i Melilla i quins han estat els beneficis per als espanyols de la seva bandada amb Rabat.

Finalment, ha ressaltat que davant de la "paràlisi" del Govern del PSOE i Unides Podem hi ha un projecte de canvi, modernització i estabilitat que encapçala Feijóo, que aposta per deixar "endarrere la polarització" i gestionant "per a tots". "Els espanyols tenen una bona notícia i que ja saben que del sanxisme se'n surt i l'any per fer-ho és el 2023", ha conclòs.