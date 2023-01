El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños/ @EP

El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica , Félix Bolaños, ha assenyalat aquest dimecres que un referèndum o consulta a Catalunya "cronificaria" el conflicte i que el Govern està a l'etapa de "voler superar-lo".

Ho ha dit durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu, després de ser preguntat per les declaracions que va fer recentment el seu company al Govern, el ministre d'Universitats, Joan Subirats en què defensava que la taula de diàleg a Catalunya ha de culminar amb una consulta.

Segons Bolaños, aquest tipus de referèndums aprofundeixen en el conflicte a Catalunya , però que, tot i això, el Govern de Pedro Sánchez està en l'etapa de "superar-lo", encara que, segons ha dit, " hi hagi nostàlgics de l'enfrontament " a les dues parts.

En qualsevol cas, el ministre de la Presidència ha sostingut que "és una realitat incontestable" que a Catalunya la situació és molt millor a la que hi havia el 2017, i això és fruit de, segons el seu punt de vista, "gràcies als acords" transversals".

PASSADA LA PANTALLA DE LA TENSIÓ



En aquest context, Bolaños ha repetit que "mai no es tornarà a repetir la tensió" que es va produir l'any 2017 a Catalunya, on ha enumerat les mesures que va produir la unilateralitat de la Generalitat, i creu que el debat que s'està donant actualment és si el procés sobiranista s'ha acabat.

I creu, en aquesta línia, que aquest 'procés' té aspecte d'haver acabat, perquè, tal com ha dit, "la situació del 2023 és diferent de la del 2017". El mateix cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , ja va insistir aquest dimarts en el debat al Congrés que el 'procés' ha acabat perquè es basava en tres qüestions que "ja no existeixen": " La unitat independentista, la unilateralitat i la confrontació a vegada del diàleg ”.

LA REFORMA DE LA MALVERSACIÓ



Un altre dels aspectes que Bolaños ha comentat durant aquest esmorzar informatiu ha estat el de les reformes penals que va posar en marxa el Govern, com ara la derogació de la sedició o la rebaixa de penes per la malversació .

Aquí, el ministre ha posat en valor la "valentia" que, segons el seu punt de vista, ha tingut Sánchez per dur a terme aquestes reformes del Codi Penal , a més dels indults, amb l'objectiu d'intentar rebaixar el conflicte amb Catalunya .

D'aquesta manera, ha defensat que s'ha endurit el delicte de malversació per a "la persona que malversa": " Per als corruptes és pitjor ". Això sí, després de defensar aquestes reformes del Codi Penal , que ha insistit que "s'homologuen països de l'entorn", entén que " ara hi cap la interpretació dels tribunals de la nova reforma legal ".