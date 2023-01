Oriol Junqueras / @EP

L'Advocacia de l'Estat ha demanat al Tribunal Suprem que revisi la condemna de 13 anys de presó i inhabilitació que es va imposar a l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i la substitueixi per una pena de 7 anys d'inhabilitació absoluta després de la reforma del Codi Penal que deroga el delicte de sedició i modifica el de malversació.

En un escrit, els serveis jurídics de l'administració s'han adreçat als magistrats del tribunal que van jutjar la causa del procés i que van imposar la condemna de 13 anys de presó i inhabilitació a Junqueras pel delicte de sedició en concurs medial amb malversació. El Suprem havia donat 8 dies a les defenses i a les acusacions perquè es pronunciessin sobre l'impacte de la reforma penal en les condemnes fixades l'octubre del 2019.

En 39 folis, l'Advocacia considera pertinent rebaixar la pena d'inhabilitació de Junqueras a 7 anys, "atenent les penes previstes en l'article 433 del Codi Penal ---que castiga l'ús del patrimoni públic a finalitats diferents a les que està destinat-- i el 557.2 --relatiu als desordres públics--" en apreciar "el concurs medial entre tots dos delictes".

El tribunal del procés haurà de revisar les penes imposades el 2019 per aplicar el Codi Penal més favorable als condemnats, tal com fixa la mateixa norma en l'article 2. Tot i que el Suprem ha instat les parts a pronunciar-se, serà el tribunal --presidit pel magistrat Manuel Marchena-- qui decidirà finalment com queda la sentència.