Foto: Europa Press

ERC vota a favor del punt de la moció del PSC que insta el Govern a executar les obres per part de la Generalitat de la Ronda Nord a la B-40, un punt en què es mantenien encallades les negociacions per als Pressupostos catalans del 2023 .

Al debat de la moció, el diputat republicà Ferran Estruch ha anunciat el 'sí' d'ERC al primer punt de la moció que també insta l'Executiu català a "fer efectiu, dins del primer trimestre del 2023, amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de la Ronda Nord”.



Ha explicat que s'abstindran en altres punts de la moció com a gest a les negociacions dels comptes. "Ens hem mogut, hem estat propositius", ha defensat el diputat republicà, que ha retret que els socialistes no hagin acceptat transaccionar la seva esmena que apostava per estudiar el projecte de la B-40.

Tot i això, falta veure si això desbloqueja la negociació pressupostària, ja que encara hi ha punts de vista que allunyen les dues formacions, com l'ampliació de l'aeroport del Prat i l'obertura del complex Hard Rock.