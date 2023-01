El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareix al Palau de la Generalitat, el 26 de gener del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha anunciat que el Govern ha acceptat el projecte de la B-40 "en els termes que planteja el PSC" per desbloquejar els Pressupostos 2023 , i ha insistit que no són els seus.

"Si hi havia un escull, aquest escull ho hem apartat. I ho hem apartat nosaltres, ens hem mogut de posició. Ara correspon al PSC decidir què vol fer", ha asseverat Aragonès aquest dijous en una compareixença a la Generalitat.

Ha insistit que ja no hi ha cap motiu perquè el Govern no pugui tramitar el projecte al Consell Executiu i sotmetre'l a votació al Parlament amb la garantia que hi ha una majoria parlamentària per a la seva aprovació.

El tram de la B-40 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona) és un punt en què es mantenien encallades les negociacions per a l'aprovació dels comptes i al qual els comuns, amb què el Govern va assolir un acord pressupostari, s'hi oposen.

Aragonès ha assegurat que assumeix "la contradicció, el cost" que, al seu parer, suposa l'acceptació de l'exigència socialista i ha assenyalat el PSC, que, al ple d'aquest dijous, ha manifestat que hi ha altres desavinences.

Preguntat per la vigència del pacte de pressupostos amb els comuns, ha considerat que "respecta plenament la literalitat d'aquest acord" en fer referència, sobretot, a partides pressupostàries.

Així mateix, sobre la continuïtat en el càrrec del conseller de Territori i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, que s'ha mostrat crític amb el projecte de la B-40, ha conclòs: “Tots els membres del Govern continuarem treballant. Continuarem tots sense excepció ".