Arxiu - El primer secretari del PSC, Salvador Illa @ep

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha agraït al Govern d'ERC haver cedit i acceptat el projecte de la Ronda Nord a la B-40 al Vallès (Barcelona), que creu que suposa un avenç cap a l'acord pressupostari: “Estem més a prop, però queda feina i punts pendents".

"Es fa un pas en la bona direcció, però no els puc dir que hi hagi un acord tancat", ha dit en roda de premsa aquest dijous des del Parlament després del canvi de postura d'ERC sobre la B-40, una de les peticions del PSC per tancar un acord de Pressupostos i que el Govern situava com a principal escull en la negociació.

En una compareixença prèvia, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que assumeix el "cost" polític d'acceptar el projecte de la Ronda Nord --que ERC ha rebutjat fins ara-- i ha emplaçat el PSC a decidir si hi donarà suport els comptes.