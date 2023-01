L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont

La defensa de l'expresident del Govern Carles Puigdemont impugnarà els recursos de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat a la interlocutòria del magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, en què van demanar processar-lo per desordres públics agreujats a més de per desobediència i malversació agreujada.

Fonts de la defensa de Puigdemont han explicat que encara no els han traslladat dels recursos però que, quan els rebin, els impugnaran.

Sí que ja han rebut el recurs de Vox, "que s'adhereix al de Fiscalia i no diu res més", i també ho impugnaran.

La defensa de Puigdemont confia que una euroordre de detenció per desordres agreujats -i la posterior extradició- no prosperaria perquè, segons assenyalen, la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) estipula que la llei aplicable és la que estava vigent al moment dels fets, i no la que està en vigor en el moment de la reclamació.

El 12 de gener, Llarena va eliminar el delicte de sedició del processament contra Puigdemont, però va mantenir la malversació i va incloure la desobediència, i la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han recorregut aquesta interlocutòria demanant a l'instructor que també processi l'expresident per desordres agreujats.

La defensa de Puigdemont ha recordat que aquesta interlocutòria --que també afecta els exconsellers Toni Comín , Clara Ponsatí i Lluís Puig -- deixa sense efecte l'Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE) que havia emès i per a la qual va necessitar un suplicatori del Parlament Europeu.

La Justícia belga ja va rebutjar executar l'euroordre que pesava sobre Puig i té paralitzades les que afecten els eurodiputats fins que la justícia europea resolgui el recurs contra la suspensió de les immunitats.

Afirmen que, per a una nova euroordre, caldria un altre suplicatori: el primer s'havia demanat per sedició, un delicte ja suprimit del Codi Penal.

RESOLUCIONS PENDENTS



Dimarts que ve, el TJUE té previst respondre a les qüestions prejudicials plantejades per Llarena sobre l'abast de les euroordres emeses sobre els líders de l'1-O.

També està pendent una segona sentència de la justícia europea, que previsiblement es coneixerà aquest primer trimestre del 2023, sobre el recurs que Puigdemont, Comín i Ponsatí van presentar contra la decisió de l'Eurocambra de suspendre'ls la immunitat parlamentària perquè puguin ser jutjats a Espanya.