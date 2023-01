El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé en un col·loqui del Cercle Eqüestre. Signatura: @EP

Per Feijóo és rellevant el respecte a l'ordre constitucional i sobre això ha mostrat la seva preocupació sobre que “ algú amb capacitat per fer-ho pugui escriure el Codi Penal en benefici seu rebaixant o eliminant el delicte pel qual va ser condemnat. Això és molt perillós ”. Pel líder del PP el govern el que ha pretès amb l'eliminació del delicte de sedició i la rebaixa del delicte de malversació és "beneficiar" els condemnats que van cometre "un delicte en intentar revertir l'ordre establert amb fons públics". A més, ha afegit "molta gent condemnada per delictes de comissions i ús ílicit de diners públics en campanyes es veuran beneficiades per les rebaixes de les penes".

"Si es rebaixa el retret a la malversació de diners públics des d'un govern, s'està donant un exemple dolent", ha asseverat Feijóo.

ELS PARTITS INDEPENDENTISTES SÓN NOMÉS LEGALS A ESPANYA

Per Núñez Feijóo "Catalunya no és de ningú, és de tots els que treballen i viuen aquí" afegint que "no he vingut aquí a dividir, sinó a ser útil a la gent i no crear-los problemes. I sí que sóc gallec i vinc d'una Comunitat Autònoma on hi ha independentistes, però els hem guanyat a les urnes”.

I unint a l'independentisme dins de la democràcia espanyola. Feijóo ha dit que “ els partits independenties són legals a Espanya però serien il·legalitzats a Portugal o Alemanya. Aquí poden presentar-se a les eleccions i governar. Però cap ideologia ha d'estar per sobre de l'àmbit legal en què se circumscriu. Hi ha un marc jurídic que sinó agrada hi ha un camí per canviar-ho ”.

Ha recordat també que dins de la UE "no hi ha regió amb més competències que Catalunya".

CATALUNYA ÉS LA COMUNITAT AUTÒNOMA AMB MÉS IMPOSTOS SEGONS FEIJO

Preguntat sobre les manifestacions en defensa de les sanitat i leducació pública que tenen lloc a Catalunya. El primer que ha dit Feijóo és “ no serà perquè no hi hagi impostos a Catalunya. És la regió que genera més impostos fins i tot n'hi ha alguns que no existeixen en altres Comunitats Autònomes ”.

Per al líder del PP no és qüestió de dretes o esquerres que “ és determinant que la gestió sanitària ha de ser eficient perquè tothom visqui més amb la millor qualitat de vida possible ”. Per això ha dit “si no hi ha economia no hi ha serveis públics” . Els ciutadans ha afirmat "aporten cada dia diners a les arques públiques a través dels diferents impostos" encara que el "talent per fer les coses bé no es pot comprar ni heretar" pel que ha dit "és rellevant tenir un bon sistema educatiu" . "En una empresa uns mals directius en una bona empresa poden portar-la a la ruïna i uns professionals amb talent poden agafar una empresa en fallida i treure-la a la superfície".

Ha afirmat també en la intervenció que "desincentivar l'estalvi en un país és un error" . I sobre aquest extrem ha afirmat que "malgrat que Espanya el 2022 és el país amb més capacitat recaptatòria a través dels impostos no ha aconseguit recuperar encara el nivell de PIB del 2019 com sí que ho han fet altres països europeus". D'aquesta manera ha afirmat Feijóo que "pujar impostos no és sempre sinònim de millors serveis públics. Això no és veritat".

EL LÍDER DEL PP AFIRMA VOLER QUE LI VAGI BÉ A CATALUNYA

En les primeres paraules ha admès que des que sóc president del PP , "Barcelona i València són les dues ciutats que més he visitat. Vull que quedi clar que vull que vagi bé a Catalunya". Matisant que "quan ets excloent t'estanques i és un fre per al país" en clara referència al procés català.

Pel líder del PP "cal defensar la seguretat jurídica. I si quan alguna cosa va malament la culpa la tenen l'oposició no és seriosa" . En aquest sentit ha afirmat que no creu en aventures i s'ha definit així mateix com “un polític tranquil, reformista, estable i previsible. Vull que la política es converteixi en una eina útil per als ciutadans perquè la política comporta conseqüències bones o dolentes segons la política que es faci”.

"VOLEM QUE COM A PORTUGAL GOVERN LA LLISTA MÉS VOTADA".

Peu de Foto: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo; el president del Cercle Eqüestre, Antonio Delgado ; la periodista Carmen del Reg; i el president del saló Automobile Barcelona, Enric Lacalle posen durant un col·loqui Firma:@EP

Alberto Núñez Feijóo, ha desafiat aquest dijous el president del Govern, Pedro Sánchez, a deixar-lo governar si el seu partit guanya les eleccions generals ia respondre-li abans que comenci la campanya electoral.

" Jo em comprometo i faig la proposta a Pedro Sánchez que si no guanyo les eleccions, no mereixo ser president del Govern. I espero que, recíprocament per jugar amb el mateix reglament, Pedro Sánchez digui que, si no és la força més votada, deixarà governar el que guanyi les eleccions ”, ha subratllat en el transcurs d'un col·loqui al Cercle Eqüestre.

També s'ha reafirmat que governi la llista més votada als ajuntaments després de les municipals del maig, i ha assegurat que no li importa quedar-se "només defensant aquesta idea".

Ha posat com a exemple de país on "els seus ciutadans després de les municipals saben quin alcalde tenen" Portugal. "Allà governa cada ajuntament el partit que ha estat més votat, fins i tot per "mil vots". Així entenen els portuguesos la democràcia i aquí és un altre nivell perquè amb el Pacte del Tinell on es va acordar que el PP no governaria a cap ajuntament encara que hi hagués guanyat les eleccions . Aquesta és una forma d'entendre la democràcia des d'un doble raser”.

"Agafant les dades del CIS publicades per la Veu de Galícia. El 70% dels espanyols vol que governi el partit que ha guanyat les eleccions" ha defensat Feijóo.

Per al líder del PP per això creu que "si no donem valor a les urnes estem devaluant la democràcia".

FEIJÓO ES QUEIXA QUE COM A LÍDER DE L'OPOSICIÓ EL PRESIDENT SÁNCHEZ HO TÉ DESINFORMAT

S'ha queixat Núñez Feijóo que des del Govern de coalició presidit per Pedro Sánchez han trencat “per primera vegada amb la cortesia i responsabilitat política i no se'ns informa sobre qüestions relacionades amb la política internacional, interior, seguretat i defensa ”. Ha admès obertament que “no tenim informació”. Mentre a la comissió de secrets de seguretat nacional "si s'ha incorporat a partits com ERC i Bildu".

Tot i això, la d'"assabentar-se com vostès pels diaris de les qüestions rellevants. Mantenim una posició de suport a mesures com l'enviament de tancs a Ucraïna i pel que fa a l'atemptat gihadista a Algesires, creiem que hem de ser prudents fins a conèixer tots els detalls del que ha passat. Cal prendre les decisions des de la calma i amb sentit d'Estat. Hem de donar una resposta a aquest problema de manera unida”.