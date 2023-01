La candidata de Vox a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio / @EP

L' Audiència Provincial de Madrid ha condemnat l'empresa de Rocío Monasterio a executar al seu càrrec les obres de reparació i reforma per adequar a la legalitat urbanística l'obra il·legal que va realitzar en un loft del presentador Arturo Valls al barri de Lavapiés.

Així consta en una sentència, en què la Sala desestima el recurs interposat per Rocío Monasterio y Asociados SL contra la resolució dictada, el juliol de 2021 i que ara es confirma.

A la sentència d'instància, el jutge de Primera Instància número 59 de Madrid va declarar l'incompliment contractual del contracte de la consultoria signat per Pólvora Films SL amb la demandada Rocío Monasterio i Asociados SL i Disseny d'Ambients per al Confort SL

El novembre del 2019, el popular presentador va demandar la líder de Vox a Madrid pel seu treball com a arquitecta en convertir el 2005 un local del carrer Rodas de Lavapiés en habitatge sense llicència.

Llavors es va declarar l'obligació de rescabalament de danys i perjudicis i es condemnava els demandats al pagament de 3.838,49 euros corresponent a l'import de la sanció administrativa urbanística imposada i 4.205 euros (IVA inclòs) corresponent a l'import dels costos de demolició.

De la mateixa manera, se'ls condemnava solidàriament, a executar a càrrec seu, totes les obres de reparació, reforma, substitució, adaptació i adequació, fins i tot prèvia demolició del que fos necessari, per adequar a la legalitat urbanística el resultat de l'obra litigiosa dins dun termini de tres mesos.

ERROR A LA PROVA

Al recurs, Monestir invocava la vulneració de l'article 217 de la Llei d'Enjudiciament Civil en considerar que s'havien alterat les normes de la càrrega de la prova i plantejava un error en la valoració probatòria.

La líder de Vox a Madrid basava la impugnació que no havia existit incompliment del contracte subscrit, sent coneixedora que "les obres s'havien realitzat sense llicència i havent-se assumit aquesta circumstància".

Exposava que no es va efectuar "queixa o reclamació alguna durant quinze anys respecte dels serveis prestats i no sent objecte fonamental del contracte el canvi d'ús de local a habitatge i oposant-se la part demandant que es demolís al forjat que s'havia construït il·legalment abans de l'adquisició del local pel fet que perdia gran part de l'edificabilitat, rebent-se l'obra al maig de 2006 sense cap objecció".

Els magistrats exposen que "l'obra s'ha executat sense disposar dels corresponents permisos municipals i sense el canvi d'ús de local a vivenda", per la qual cosa conclou que s'ha produït "un incompliment de les obligacions contractuals".

La Sala es pronuncia respecte a l'al·legació realitzada per l'apel·lant relativa al fet que la demolició acordada i sanció imposada no té l'origen en la seva actuació sinó en les obres il·legals anteriorment efectuades.

Sobre això, assenyala que conforme als documents aportats "no cal considerar que aquesta ordre de demolició derivés de les obres realitzades amb anterioritat a l'adquisició per la part actora del local sinó de les obres executades per la part apel·lant i per tant, ha de mantenir-se el raonament efectuat sobre això en la sentència recorreguda".

LABORS DE CONSULTORIA

En un comunicat, Vox ha aclarit que la sentència només condemna al pagament d'unes "simples" taxes administratives, mentre que nega al client de 'Rocío Monasterio y Asociados' (RMA) el pagament de fins a 250.000 euros que ell demanava.

Així mateix, exposa que en aquest projecte RMA va exercir tasques de consultoria en què va informar el seu client de "tot el que necessitava per legalitzar la seva obra". "Va ser el client qui, després de ser informat, va prendre les seves pròpies decisions", apunta.