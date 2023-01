La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta / @EP

La portaveu d'ERC al Parlament, Marta Vilalta , ha garantit que "no hi ha recursos previstos" per a la B-40 en el projecte del Govern per als Pressupostos del 2023 i ha insistit que el finançament per a la infraestructura serà estatal.

"Estem parlant d'una infraestructura, d'una carretera, que és competència de l'Estat", ha insistit en una entrevista a Ser Catalunya després que ERC acceptés l'exigència del PSC per assolir els acords necessaris per impulsar els comptes.

Ha reiterat que el projecte no coincideix amb el model de mobilitat d'ERC i ha destacat que ho han acceptat per ratificar els Pressupostos, que ha descrit com un bé molt superior: "En favor dels consensos ia favor que es puguin impulsar qüestions, no sempre es pot guanyar 10 a 0”, ha asseverat.

Preguntada per si el conseller de Territori i exalcalde de Sabadell (Barcelona), Juli Fernàndez, se sent desautoritzat en haver-se mostrat crític amb el projecte, Vilalta ha defensat que és una "decisió col·lectiva", compartida també amb les representacions territorials d'ERC.

I sobre el macroprojecte del Hard-Rock , ha sostingut que genera "un consens territorial molt ampli" i que s'han fet modificacions per, en les seves paraules, reduir al mínim el seu impacte negatiu.

La diputada ha exigit "que no vinguin més excuses, que no apareguin nous murs", ha apel·lat a la responsabilitat política i ha confiat que els Pressupostos es puguin aprovar al Consell Executiu de la setmana que ve.

CALENDARI DE NEGOCIACIONS

Vilalta ha sostingut que les negociacions amb Junts continuen obertes i els ha acusat d'haver-se "descartat una mica sols", en entendre que les converses entre el Govern i els de Laura Borràs han trobat esculls i s'han dilatat molt, segons les paraules.

Per part seva, l'equip negociador del PSC contactarà amb l'Executiu liderat per Pere Aragonès per reprendre les negociacions a partir de dilluns, per qüestions d'agenda i sense voluntat de demora, en paraules del líder socialista, Salvador Illa.