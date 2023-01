La presidenta de Navarra, María Chivite / @EP

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha posat en valor la llei del 'només sí que és sí' perquè posa "al centre la llibertat sexual de les dones", però ha afegit que "està tenint unes conseqüències que no són desitjades" que espera que “siguin corregides”.

"Vull posar en valor la llei del 'sí és sí', ha posat al centre la llibertat sexual de les dones i fa una atenció integral a tot el que té a veure amb la violència sexista. Ara bé, crec que està tenint unes conseqüències que no són desitjades, que no són bones, i que a més poden donar un missatge de desprotecció a les dones. Per tant, jo espero i desitjo que aquestes conseqüències no desitjades siguin corregides", ha afirmat aquest divendres.

En declaracions als mitjans de comunicació, ha incidit que "aquesta llei ha avançat molt sobre el que té a veure amb la llibertat sexual de les dones, una cosa molt demandada i en el que crec que majoritàriament tothom hi estarà d'acord". "Però si està tenint unes conseqüències que no són les que volem, alguna cosa s'haurà de corregir perquè això no sigui així, i que les dones no sentin, cada cop que veuen aquestes notícies -sobre reduccions de condemnes a agressors sexuals-, que estan desprotegides", ha indicat.

En aquest sentit, ha afegit que "hi ha hagut cert debat sobre això i espero que hi hagi una reflexió per corregir aquestes conseqüències que no són desitjades i que són dolentes com a missatge si el que realment volem transmetre és protecció a les dones". "Poso en valor la llei, s'ha aconseguit un avenç molt important, però perquè acabem de tancar aquesta llei i realment valorar-la com es mereix, crec que cal corregir, no sé quina és la manera, aquestes conseqüències", ha insistit.