El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), al seu darrer ple com a regidor. - EUROPA PRESS

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC) , ha formalitzat aquest divendres la seva marxa del Govern municipal sense acomiadar-se al seu darrer ple com a regidor.

Collboni tampoc no ha intervingut durant la sessió plenària, protagonitzada pel desacord entre els dos socis del Govern municipal (BComú i el PSC) per l'aprovació del Pla d'Usos de l'Eixample, que s'ha acabat ajornant.

En el moment en què l'alcaldessa, Ada Colau, ha llegit la moció d'urgència en què es pren coneixement de la renúncia de Collboni, el líder socialista ha renunciat a intervenir, fet davant el qual Colau ha opinat que és poc habitual: "No és habitual anar-se'n per tornar".

En aquell moment, Collboni ha mostrat el telèfon a l'alcaldessa, en al·lusió al missatge que li va enviar dilluns per informar-lo que renunciava a la seva acta de regidor després de trucar-la i no poder contactar-hi: "M'ho ha tornat a enviar tard ", ha fet broma Colau.

"EL MANDAT NO HA ACABAT"



L'alcaldessa ha retret al socialista que hagi fet algun comentari donant per acabat el mandat i li ha demanat que no ho torni a dir: "En aquest ple s'ha vist que aquest mandat no s'ha acabat, queden qüestions per resoldre".

"Que li vagi bé en l'àmbit personal, i en l'àmbit polític és poc habitual dir que se'n va per fer campanya i tornar-hi", ha conclòs.

La renúncia de l'encara primer tinent d'alcalde es farà efectiva a partir de l'1 de febrer, tot i que Colau ja ha certificat el traspàs de competències de l'àrea d'Economia i Treball a la tercera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, aquest divendres.