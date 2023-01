El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha defensat aquest dissabte 28 de gener davant de les bases d'ERC la seva proposta d'un acord de claredat amb l'Estat sobre un referèndum d'independència. "Hem de decidir entre tots en un gran acord quan i com tornem a votar", ha apuntat.

"L'Estat espanyol no ens pot tractar permanentment com a menors d'edat", ha afirmat en un discurs al 29è Congrés d'ERC a Lleida, on ha rebut l'ovació de la militància, dempeus, a l'inici de la seva intervenció.

Aragonès ha agraït la maduresa i empatia del partit, en les seves paraules, davant les "decisions complexes dels darrers dies i setmanes", en al·lusió a la cessió del Govern amb el projecte de la B-40 al Vallès per obtenir el suport del PSC als pressupostos de la Generalitat.