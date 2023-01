Illa i Collboni a l'acte d'aquest 28 de gener. Foto: Europa Press

El líder del PSC, Salvador Illa , ha agraït a ERC haver acceptat l'execució de la Ronda Nord de la B-40 per intentar tancar un acord per als Pressupostos de la Generalitat, però creu que hi ha punts que estan per resoldre que “no són menors". Així ho ha dit aquest dissabte 28 de gener en declaracions als periodistes a la plaça de la Marina de Sants, a Barcelona, amb el candidat del PSC a l'Alcaldia de la ciutat, Jaume Collboni.

El primer secretari dels socialistes ha explicat que dilluns que ve 30 es reprendran les negociacions amb el Govern i que espera arribar a un acord "en els propers dies" per desencallar els comptes.

Ha assegurat que des de la seva formació no tenen "cap tipus de ganes d'allargar les coses" i que confia que la situació es resoldrà com més aviat millor, en les seves paraules.

També ha dit que respecta la decisió del cessament a un col·laborador del programa de televisió Zona Franca de TV3 després d'un gag en què relacionava els votants del PSC amb una esvàstica, perquè "hi ha límits que no convé traspassar, afectin qui afectin".

COLLBONI VOL ESCOLTAR ELS VEÏNS



Per part seva, Collboni ha destacat que durant els propers quatre mesos abans de les eleccions municipals durà a terme 200 trobades per la ciutat amb la voluntat d'"escoltar la gent i tenir tota la informació per prendre les millors decisions".

Per ell, establir contacte amb els veïns serà la nova constant en la seva manera de treballar, que defineix com “un procés, un mètode i un camí que necessita el seu temps i estarà obert a la participació”.

Ha valorat positivament els resultats de les darreres enquestes sobre les municipals que, en les seves paraules, demostren que "el PSC va a més i pot guanyar les eleccions" a l'Ajuntament de Barcelona.

També s'ha compromès a recuperar el Bonus Consum, una iniciativa que tenia l'objectiu d'impulsar el consum a establiments de proximitat de la ciutat i que, segons ell, "va anar molt bé al comerç local".