Al congrés d'ERC, que s'ha celebrat aquest dissabte a Lleida, Oriol Junqueras, Marta Rovira i Pere Aragonès s'han projectat davant de les seves bases com a gran partit que governa en solitari la Generalitat, però també a molts ajuntaments, consells comarcals i diputacions.

ERC ha dit aquest congrés que vol que els catalans, en un referèndum pactat amb Estat, votin sobre si volen o no la independència a Catalunya. Cosa que el 2017 era una opció que els republicans catalans descartaven davant de l'opinió pública. La responsabilitat governamental que obstenten ara al comandament de la Generalitat sembla que els ha fet canviar d'opinió sobre aquesta última qüestió.

EL TRIUMVIRAT ORIOL JUNQUERAS, MARTA ROVIRA I PERE ARAGONÉS FUNCIONA

El president d'ERC al Parlament de Catalunya i el president del Consell Nacional del partit, Josep Maria Jové (3i), el president de la Generalitat de Catalunya i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès (4i), el president d'ERC, Oriol Junqueras (4d), i l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (3d), durant el congrés d'ERC, a la Fira de Lleida, el 28 de gener del 2023, a Lleida, Catalunya (Espanya). Signatura: Marc Trilla / Europa Press

El lideratge a ERC té forma de triumvirat i aquest està format per Oriol Junqueras , Marta Rovira i Pere Aragonés després de les modificacions estatutàries que van permetre la reelecció de Junqueras i Rovira per uns anys més donat que tant Junqueras com la secretària general porten al càrrec des de el 2011, i el seu futur depèn de com s?apliqui la reforma del codi penal, pactada a la taula diàleg amb l?Estat.

Junqueras exerceix el control de bona part de les decisions orgàniques i té veu i vot al rumb del Govern. Marta Rovira, des del seu dia a dia a Ginebra, té molt a veure amb el dia a dia del partit, també en aquestes municipals.

Mentre que el futur de Pere Aragonés només depèn de les urnes que el mantindrà o no a càrrec de la Generalitat. Aquest és el nucli dur d'ERC davant del proper cicle electoral que arrencarà el 28-M.

ERC APOSTA PER LES ALIANCES AMB ELS PARTITS D'ESQUERRES ESPANYOLS PER ACONSEGUIR LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Peu de Foto: Diverses persones voten durant el congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la Fira de Lleida. Signatura: Marc Trilla / Europa Press

La ponència política amb el 97% de les bases d'ERC incorpora un paràgraf on s'obre la porta a aliances amb partits de l'esquerra espanyola per exercir l'autodeterminació a Catalunya i que avala l'estratègia de la direcció republicana de mantenir-se asseguts a la taula de diàleg amb lEstat.

En aquesta taula amb l'Estat és on volen aconseguir acordar que es pugui convocar un referèndum on amb més del 50% de participació i un 55% de vots a favor de la independència aquest sigui considerat vinculant.



PERE ARAGONÉS RESALTA LA MADURESA D'ERC PER ASSUMIR LES CONTRADICCIONS COM LA B-40

Peu de Foto: El president de la Generalitat de Catalunya i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, intervé durant el congrés d'ERC Signatura: Marc Trilla / Europa Press

Als 15 minuts de començar el conclave d'ERC es van aclarir tots els dubtes sobre si la claudicació d'ERC davant el PSC, a compte de la B-40, passaria factura a Pere Aragonès. El president va ser rebut pels aplaudiments i aclamacions dels més de 1.400 delegats presents a la Fira de Lleida. Es complien així les previsions de la direcció que apostaven perquè la militància entendria que s'havia cedit a l'autovia per intentar aconseguir un “bé superior”: que Catalunya tingui uns pressupostos per a aquest 2023.

A l'espera que es formalitzi el pacte de pressupostos, ERC va seguir amb el seu pla establert per a aquest conclave, activar el mode referèndum.

Aragonès va agrair als congregats la “comprensió i empatia” per la decisió presa i va assenyalar que el partit republicà no és “dels que es rendeixen, ni deserten de les seves obligacions”.

Aragonés va dir durant la seva intervenció: "no som dels que deixem que dels problemes se n'encarreguin altres", abans de recordar que "en aquests moments difícils en què la inflació es menja els sous encara molt baixos és quan cal exercir el lideratge. Perquè governar no és fàcil”, va sentenciar.



Aragonés va ressaltar la "maduresa" d' ERC per assumir contradiccions a l'hora d'aprovar el pressupost

El canvi de posició sobre el quart cinturó s'ha pactat la discrepància amb els equips municipals dels territoris afectats, i es manté en silenci Juli Fernàndez , conseller de Territori que, quan era batle de Sabadell, feia bandera d'estar en contra de la iniciativa .

A la ponència aprovada, es pot llegir que la B-40 és un "projecte anacrònic", adjectiu que també s'utilitza per definir l'ampliació del Prat. Una carpeta que, a palau, sostenen que està acordada des de fa setmanes amb els negociadors del PSC. Aragonés, en tot cas, ha volgut deixar clar davant de les bases que governar "no és fàcil", i que cal assumir responsabilitats.

JUNQUERAS: "NO SABEM VEURE ALTRES CAMINS. AQUESTA CAUSA HA DE SER COL·LECTIVA O NO PODREM GUANYAR"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, intervé durant el congrés d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la Fira de Lleida, el 28 de gener del 2023, a Lleida, Catalunya (Espanya). Signatura: Marc Trilla / Europa Press

El líder d' ERC , Oriol Junqueras , ha reivindicat aquest dissabte que l'acord de claredat que defensa el seu partit és la fórmula per aconseguir la independència, i ha demanat a l'independentisme sumar-s'hi: "No sabem veure altres camins".

"No és una crida retòrica. És una crida des del convenciment més profund que si col·laborem tenim un camí d'èxit al davant", ha dit a la clausura del 29 Congrés d'ERC a Lleida davant les seves bases, que han avalat amb un 96 ,7% dels vots la ponència política del partit per als propers quatre anys.

Junqueras ha afirmat, en al·lusió implícita a Junts, que altres partits no han fet cap proposta alternativa a la d'ERC: "No sabem entendre que algú ens expliqui que hi ha una alternativa. Però això no és un retret, al contrari. És una oportunitat per reconstruir majories democràtics, compromeses amb valors republicans i amb la independència del país".

Per això, ha estès de nou la mà a aquells "que no saben gaire bé" com aconseguir la independència i ha emplaçat a prendre com a exemple el que han fet en el passat.

" Per què treballar per un partit quan pots treballar per un país?. Pot entendre que hi hagi qui sucumbeixi a la temptació de deixar-se portar pel ressentiment, la tristesa, la decepció i l'amargor", ha assegurat Junqueras, que creu que poden fer-ho els que no saben quin camí recórrer i desitgen que altres tampoc no en tinguin.

També ha advertit que si són capaços de construir majories àmplies, els temps per aconseguir aquest objectiu seran molt curts: "I tots els que no se sumen a aquest camí, l'únic explicitat i que es posa sobre la taula, només contribueixen a allargar aquests temps", ha afegit. En conseqüència, ha tornat a convidar els que vulguin "a treballar junts ia fer-ho junts" --en una picada d'ullet a Junts--, perquè considera que és més el que els uneix que el que els separa.



" O aquesta és una causa col·lectiva del país o no podrem guanyar ", ha avisat Junqueras, que ha assegurat que apliquen les receptes i solucions que s'han aplicat en altres moments i llocs, també a l'Europa dels anys 20 i 30 quan - -ha explicat-- es van construir grans aliances democràtiques davant les amenaces de llavors.

Això, segons Junqueras, també ho va fer ERC als anys 30 interpel·lant "a una gran diversitat de la societat, generosa en tradicions diferents", i ha argumentat que si llavors no va aconseguir la independència va ser per la força dels exèrcits espanyol, italià i nazi.



"Però la fórmula continua sent vàlida", ha defensat el líder republicà, que creu que la immigració pot simpatitzar amb l'objectiu independentista perquè, segons la seva opinió, comparteixen la lluita per la llibertat i la justícia, ha dit. Per aquesta raó, creu que "alguns poderosos que temen perdre el seu poder fan tot el possible perquè moltes d'aquestes persones no tinguin la plenitud de drets civils i polítics que mereixen i els correspon".

"Privar del dret a vot molts dels nostres conciutadans que volem que siguin també els nostres compatriotes, no és només una expressió del classicisme que caracteritza alguns, és una decisió política premeditada per debilitar la construcció de majories polítiques populars àmplies", ha asseverat. També ha avisat que a molts llocs del món, i no només a Catalunya , hi ha un intent per part dels que gaudeixen de privilegis de “preservar el poder, aquest poder que té por de la democràcia i que utilitza les eines que té a el seu abast per intentar frenar-la", també a través de les togues", ha opinat.

MARTA ROVIRA: "NINGÚ HAVIA FET ASSENTAR ABANS A L'ESTAT"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, intervé de manera telemàtica durant el congrés d'ERC, a la Fira de Lleida, el 28 de gener del 2023, a Lleida, Catalunya (Espanya). Signatura: Marc Trilla / Europa Press



La secretària general d'ERC, Marta Rovira, que ha intervingut al conclave telemàticament ha defensat aquest dissabte que el seu partit ha aconseguit per primera vegada que l'Estat reconegui un conflicte polític a Catalunya, cosa que creu que altres formacions podrien haver intentat abans i que no van fer: "Ningú abans havia fet asseure el Govern".

"Avui ERC, d'una forma tàctica i molt desgastadora, és àmpliament criticada per això, per haver aconseguit una proesa que abans altres haurien pogut aconseguir" condicionant el Govern des del Congrés dels Diputats, ha criticat en una intervenció telemàtica davant de les bases de ERC al 29 Congrés de la formació a Lleida.

Rovira ha sostingut que aquest reconeixement té repercussió fora d'Espanya, ja que l'Estat "ha comunicat a l'àmbit internacional que té un conflicte polític que no és intern, sinó entre dos subjectes".

També ha lamentat les "mentides i subterfugis constants a l'agenda política" contra ERC, cosa que ha emmarcat a la carrera electoral davant les municipals del maig, i ha afirmat textualment que combatran formes de política que són una carrera pel poder. "Volem assumir el repte de trencar aquests pactes dels de sempre per als de sempre", ha afegit.

La dirigent republicana ha reivindicat la reforma del Codi Penal per eliminar la sedició i ha assegurat que l'aposta negociadora d'ERC respon a una estratègia per fer caure la màscara d'un Estat democràtic i de dret que no ho és. Com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat un acord de claredat per pactar un referèndum amb l'Estat, que considera l'opció més democràtica i inclusiva i que creu que només rebutgen els que tenen “demofòbia i no abracen la democràcia”.

"Ens reivindiquem referendistes una vegada més", ha afirmat Rovira, que ha assegurat que l'independentisme ha de tornar a articular al voltant del referèndum les majories socials que, segons ell, van recolzar l'1-O.



La secretària general d'ERC ha mantingut que un dels "deures pendents" a l'independentisme és garantir espais de debats honestos, on discutir estratègies sense apriorismes ni tuteles, en les seves paraules, per arribar a acords.

A parer seu, les mobilitzacions sobiranistes han tingut més èxit quan més diverses i plurals han estat, per la qual cosa ha avisat que l'independentisme pot "recular dividint". "Les últimes manifestacions independentistes al carrer no han tingut un caràcter inclusiu ni actitud de sumar ni esperit obert", ha avisat, després que a la manifestació contra la Cimera Hispano-Francesa a Barcelona el líder d'ERC, Oriol Junqueras, fos escridassat .

També ha defensat la decisió Aragonès d'assistir a la recepció cimera mentre el seu partit es manifestava en contra, i ha lamentat que alguns volen que ERC "visqui en la contradicció" per empetitir-los malgrat ser el partit més gran que defensa Catalunya, segons les paraules .



Sobre els Pressupostos de la Generalitat, Rovira ha acusat PSC i Junts d'estar jugant amb els comptes per desgastar Aragonès, i ha assegurat que no assumiran projectes que generin "dependència cap a Madrid ni cap a les elits oligopòliques".

"Volem mirar més enllà, volem anar més lluny. No ens pot pressionar ningú. Som el partit gran i defensem Catalunya en altres llocs, defensem els Països Catalans com a nació completa", ha dit.

Durant la intervenció de Rovira hi havia membres de Junts, PSC, comuns, PDeCAT i CUP al plenari, entre altres partits convidats al congrés --com Bildu, Sortu, BNG, Endavant Andalusia i el Partit Democràtic dels pobles del Kurdistan--.