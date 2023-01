La presidenta del Congrés, Meritxell Batet / @EP

La presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, ha admès que no li "cal" seguir al capdavant de la Cambra en la propera legislatura, malgrat que subratlla que està "sent un honor" presidir la institució. A més, confia que, encara que l'ambient serà preelectoral durant l'any que resta de legislatura, els diputats siguin capaços de rebaixar el nivell de bronca amb què es va tancar el 2022.

Així ho expressa Batet en una entrevista al programa 'Parlament' de Ràdio Nacional d'Espanya, en què reconeix estar "tranquil·la" amb les decisions que ha adoptat com a màxima responsable de la Cambra perquè, recalca, sempre ha actuat darrere del "prestigi del Congrés i, sobretot, de la ciutadania a què representa el legislatiu.

Preguntada directament sobre si li agradaria repetir al càrrec si hi ha oportunitat, la diputada del PSC ha respost sense mitges tintes: "Bé, doncs no cal, la veritat".

"He estat molt feliç, ha estat un privilegi poder presidir el poder legislatiu; crec molt al Parlament, en el debat, en l'entesa entre forces polítiques, en la capacitat de convèncer-ne un altre i ser la presidenta del que suposa aquesta veu diversa i plural de la societat espanyola està sent un gran honor, però tampoc no cal repetir", s'ha estès després.

Batet ha insistit que la seva experiència com a tercera autoritat de l'Estat "ha estat molt bona i positiva" i ha remarcat que augura al Parlament una "llarga vida en aquesta democràcia", però sense amagar que amb una legislatura en aquest lloc en té prou.

POLÍTICA INSTITUCIONAL, NO DE PARTIT

Això sí, es declara "tranquil·la" amb la seva feina com a presidenta de la Cambra. "Puc equivocar-me, com qualsevol ésser humà, però la meva voluntat sempre és actuar amb absoluta vocació de neutralitat i objectivitat i, per descomptat, sortint-me absolutament de la política partidista", ha explicat.

En aquest sentit, ha puntualitzat que des de la Mesa i la Presidència de la Cambra s'exerceix una “actuació política” però “institucional, no de partit”.

També afegeix que està tranquil·la amb la seva gestió perquè "totes" les decisions que ha pres "han tingut com a base els informes dels lletrats", és a dir, que les ha adoptat d'acord amb "criteris tècnics i mai d'oportunitat política". "Al final em quedo amb aquesta tranquil·litat d'haver actuat sempre bé i per al prestigi del Congrés i, sobretot, dels ciutadans que representem", ha afirmat.

Preguntada si se sent dolguda per les crítiques que de vegades han dedicat a la seva tasca sobretot des del PP i Unides Podem, Batet ha comentat que "els dolors personals en aquest cas són irrellevants" i perquè "l'important és la institució".

"El Parlament ha de ser el centre actiu de la vida política i democràtica i respectar i vetllar pel seu bon funcionament, la seva dignitat i intentar no vilipendiar-ho excessivament és important", ha asseverat.

ELS DIPUTATS "NO ESTAN ORGULLOSOS"

Batet sosté que, malgrat els episodis de crispació viscuts des de començament de legislatura, les seves crides a vetllar pel decòrum de la Cambra no han "caigut en sac trencat". De fet, està convençuda que la majoria dels diputats els comparteixen i no senten "especialment orgullosos" de la imatge que traslladen amb la bronca.

A més, considera que el fet que el que més transcendeixi siguin els enfrontaments és "injust" per a la "immensa majoria" de les seves senyories a qui, assegura, "els agrada molt la seva feina i dediquen moltes hores i esforç" a la seva tasca parlamentària.

"Espero aquest any tingui un to una mica més constructiu malgrat les eleccions que tenim per davant i que puguem donar aquest exemple a la societat a la qual representem millor del que altres vegades hem pogut veure", ha indicat.

REFORMA DEL 49 DE LA CONSTITUCIÓ

Segons Batet, per exemple, seria "importantíssim" que es pogués assolir un acord per reformar l'article 49 de la Constitució a fi de substituir el terme "disminuït" pel de "persona amb discapacitat".

La presidenta ha admès que li va "sorprendre" que el PP i Vox presentessin esmenes de totalitat a aquesta reforma que compta amb la "unanimitat" del sector de la discapacitat i que busca acabar amb "una terminologia impròpia del segle XXI".

Després de la reunió mantinguda aquesta setmana entre el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i la portaveu del Grup Popular, Cuca Gamarra, i que tots dos quedessin a circumscriure la reforma a aquest únic assumpte, Batet considera que l'acord és "factible" i ha animat a fer-ho realitat.