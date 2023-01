Podem i IU / @EP

Podemos i IU prossegueixen negociacions per perfilar les opcions de coalicions de cara a les properes eleccions autonòmiques i municipals de maig, amb perspectives d'ampliar els pactes ja aconseguits a Navarra, Cantàbria, Madrid, Múrcia i Catalunya (en aquest cas cenyit a les municipals i sota el paraigua dels 'comuns').

Des de les dues formacions indiquen que la voluntat és concretar ràpidament les candidatures conjuntes a aquests comicis i s'és optimista de cara a segellar-los properament en el cas de La Rioja, Euskadi (per al cas de les municipals i les diputacions forals), Balears i Extremadura, on els contactes estan avançats.

Més complicat, però, sembla els casos d'Astúries i Aragó, dos territoris on Podem i IU han anat per separat a aquests comicis i on no s'han donat progressos significatius per a la confluència.

IU s'havia marcat l'afany d'intentar definir el mapa d'aliances a finals de gener, una indicació genèrica que també compartida per Podem però sense constituir un límit de termini, atès que les negociacions sempre estan subjectes a la casuística de cada territori. D'aquesta manera, a banda i banda recalquen que al febrer continuaran les converses.

L'estratègia a priori de les converses és que els acords siguin globals, tant a nivell autonòmic com municipal, encara que davant l'especificitat de l'àmbit local s'ha optat en alguns territoris per avançar a l'acord regional i deixar per més endavant la definició dels municipis que encara queden pendents de culminar.

Navarra ha estat la comunitat on més es va accelerar la confluència de les dues forces principals d'Unidas Podemos i es va assolir una coalició àmplia entre les dues formacions, que inclou Batzarre, Alianza Verde i Independientes.

Per exemple, a Múrcia ja han lligat un pacte a nivell autonòmic i municipal encara que es va deixar obert la seva concreció en el cas d'algunes localitats, com Cartagena, ia possible incorporació d'altres forces com Més Regió (la marca d'Íñigo Errejón a la comunitat) i Equo.

A Madrid l'acord ja ha estat ratificat amb la designació de candidats per les dues formacions a les seves primàries respectives, un cop Més Madrid va rebutjar l'opció d'un front ampli de partits a l'esquerra del PSOE. Cantàbria ha suposat el pacte més recent, anunciat aquest divendres a nivell autonòmic, i queda per veure si s'estendrà a l'Ajuntament Santander, on hi ha hagut xoc per la definició de la llista, i en altres localitats de la regió.

PERSPECTIVES OPTIMISTES EN DIVERSES COMUNITATS

A més, la previsió que manegen Podem i IU és arribar a l'acord a Extremadura , on hi ha elements per perfilar a l'àmbit municipal. També a la Rioja, on el desig de concórrer junts és manifest a falta de concretar serrells de l'acord. I al País Basc també es dóna per segura la confluència, mateix escenari que es contempla a les Balears.

El cas de la Comunitat València, una de les places més rellevants per a aquests comicis i on s'aspira a revalidar l'Executiu de coalició progressista, la perspectiva també és que hi hagi consens per a una llista conjunta, on ja es donen contactes i el més probable és que sigui un dels territoris on el diàleg continuarà un temps.

Sobretot, indiquen fonts d'aquest espai polític, la manca de disposició de Compromís a entaular contactes seriosos amb vista a una confluència d'unitat. De fet, s'han donat per trencat el diàleg amb la formació valenciana, que s'oposava a una coalició que definia com a sopa de sigles i només s'obria a incloure càrrecs d'ambdues formacions com a independents.

CANÀRIES I CASTELLA-LA TACA AMB TAULA ÀMPLIA DE PARTITS

També a les Canàries s'explora l'opció d'una candidatura àmplia d'esquerres que per ara segueix indefinida, on es va desplegar una taula de partits amb diverses formacions (Podem, IU, Sí que es pot Canàries, Més País i Equo).

En aquesta comunitat, a més, l'exdirigent de Podemos Alberto Rodríguez ha llançat el projecte Drago i la decisió de ser candidat als comicis autonòmics obert aliances. I tampoc no es nota per la seva banda, segons les mateixes fonts, una actitud adequada per aconseguir aquest front ampli.

ASTÚRIES I ARAGÓ PRESENTEN DIFICULTATS

Una altra plaça on no s'ha donat confluència és a Castella-la Manxa , on s'ha desplegat una altra taula de partits a l'esquerra del PSOE, on s'ha expressat la voluntat d'arribar a un acord encara que tant Podem com IU s'han postulat com a opcions per liderar una llista unitària.

No obstant, a Astúries la possibilitat de la unitat entre Podem i IU sembla difícil davant de falta d'avenços. Un clima semblant al d'Aragó on les possibilitats de confluència en una regió amb altres actors progressistes com la Chunta es presenten complicades davant d'un escenari de fragmentació de candidatures, com passa des del 2015.

D'altra banda i com ja ha passat en comicis anteriors, la qüestió de la marca es deixa a criteri dels territoris i no hi ha uniformitat per a la denominació de les coalicions. D'aquesta manera, a Navarra s'ha optat per una fórmula sense sigles (Amb tu Navarra) mentre que a Múrcia s'hi aposta mentre que a Cantàbria encara no s'ha concretat.

Recentment, la secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge, va manifestar que la seva aspiració és aconseguir el màxim de coalicions amb IU si hi ha voluntat per part seva. Mentrestant, el dirigent d'aquesta formació, Enrique Santiago, va destacar que la unitat és el seu objectiu i va pronosticar que els acords seran generalitzats. És més, ha dit que on no hi hagués pacte seria l'"excepció" a una dinàmica que passa per les aliances de les forces que componen Unides Podem.